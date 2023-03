Ovo je tekst pjesme 'Samo mi se spava' s kojom će Srbija ići na Eurosong u Liverpool u svibnju

Nisam ovo očekivao, komentirao je gledatelj izbor srpske pjesme za pjesmu Eurovizije. Iako je nakon bodova stručnog žirija Luka Ivanović, poznatiji kao Luke Black bio drugi (prva je bila Nađa, a treći Filip Baloš), publika je Lukeu dala 10 od maksimalnih 12 bodova i tako je završio na prvom mjestu na tablici.

POSLUŠAJTE POBJEDNIČKU PJESMU:

S pjesmom 'Samo mi se spava' predstavljat će Srbiju na Eurosongu u Livepoolu u svibnju. Srbija nastupa u prvoj polufinalnoj večeri, 9. svibnja, zajedno s predstavnicima Hrvatske, Latvije, Irske, Norveške, Portugala, Malte, Švedske, Moldavije, Švicarske, Izraela, Nizozemske, Finske, Azerbejdžana i Češke.

U nastavku vam donosimo tekst pobjedničke pjesme:

'Samo mi se spava'

Baby, watch the world on fire

It is all a game to me

I don't wanna choose my fighter

Who's taking control of me?

Halo?

Samo mi se spava

(Spavaj)

(Ooh)

I just wanna sleep forever (S-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (S-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

A noć je, beskonačni sati

Na ramenu đavoli

Želim samo večno spati

Tako da ih pobedim

Halo?

Game over

(Spavaj)

(Samo mi se spava, uh)



I just wanna sleep forever (S-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (S-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (S-spavam)

Dok svet gori (This ends now)

War, glad je, bez nade

Savest spava (S-spava) dok svet gori

Gori, kraj je, mrak traje

Razum spava (S-spava) dok svet gori

(S-spavaj)

(Samo mi se spava)

Samo mi se spava

