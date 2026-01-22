Na glasu je bio kao divlji roker, ljubio je brojne poznate dame, a oteo je ženu poznatom kolegi

"Need You Tonight", "Disappear", "Never Tear Us Apart" i "By My Side" samo su neki od bezvremenskih hitova benda INXS s kojim se proslavio Michael Hutchence. Rođen je 22. siječnja 1960. godine u Sydneyju, a s obitelji se često selio. Jedan dio djetinjstva proveo je u Hong Kongu, a imao je 12 kada su se vratili u Sydney. U srednjoj školi sprijateljio se s Andrewom Farrissom, s kojim je često svirao u njegovoj garaži. Upravo Andrew uvjerio je Michaela da se pridruži njegovu bendu.

Hutchenceovi roditelji rastali su se kada mu je bilo 15 te se s majkom i bratom na godinu dana preselio u Kaliforniju. Po povratku u Sydney nastavio je svirati s istim bendom, a 1977. debitirali su u jednom klubu na Whale Beachu. U to su vrijeme nekoliko puta promijenili ime benda te su nastupali po lokalnim klubovima, a od 1979. godine su se službeno nazvali INXS. Hutchence je s Farrissom pisao pjesme te im je postao frontmen. Radio je na još nekoliko projekata, no s INXS se počeo probijati na australskoj sceni. Njegov upečatljivi vokal postajao je sve poznatiji iz singla u singl, a za uspjeh im je pomogla i činjenica da se njihova glazba koristila u nekoliko filmova 80-ih godina.

Tek šestim albumom "Kick" proslavili su se diljem svijeta. Album im je do danas ostao najprodavanije izdanje, a na njemu su objavljeni neki od njihovih najvećih hitova. Na dodjelama MTV VMA nagrada 1988. odnijeli su pet nagrada te je bilo jasno da su na svjetskom radaru najpoželjnijih rock bendova onoga vremena. Idući album "X" također im je donio veliki uspjeh, no nakon njega su počeli gubiti na popularnosti. Unatoč svemu, i dalje su bili u centru pažnje javnosti zbog privatnog života Michaela Hutchencea.

Britanski paparazzi su jednom prilikom snimili Hutchencea kako se drogira, no on to nikada nije ni skrivao. Prozvali su ga jednim od najraskalašenijih rock pjevača, a ljubio je i brojne slavne dame. Redateljica Michele Bennett jedna je od njegovih prvih javnih ljubavi, s kojom je živio u Sydneyju. Upravo ona inspirirala je pjesmu "Never Tear Us Apart". Prema kasnijim navodima Michaelove sestre, Michele je bila jedina žena s kojom se pjevač mogao zamisliti u braku. Par je i nakon prekida ostao u sjajnim odnosima.

Hutchence je bio dvije godine u vezi s pjevačicom Kylie Minogue, a ljubio je pjevačicu Belindu Carlisle, manekenku Helenu Christensen i glumicu Kym Wilson.

Sredinom 90-ih pjevač je započeo vezu s televizijskom voditeljicom Paulom Yates, koja je u to vrijeme bila u braku s Bobom Geldofom. Upoznali su se tijekom snimanja emisije "The Tube" u kojoj je Hutchence gostovao još 1985., no aferu su započeli 1995. Britanski tabloidi su ih ubrzo razotkrili te su ih paparazzi počeli pratiti na svakom koraku. Pjevač je jednom prilikom i nasrnuo na fotografa. Yates se našla u javnom "ratu" s Geldofom zbog skrbništva nad kćerima, a rastali su se službeno samo mjesec dana prije nego što je ona rodila Tiger Lily Hutchence. Djevojčica je rođena u domu koji je Hutchence dijelio s Yates. Mediji su ih stalno proganjali zbog povezanosti s drogom.

U studenom 1997. godine tijelo Michaela Hutchencea pronašli su hotelskoj sobi u Sydneyju. Imao je samo 37 godina. Paula Yates preminula je 2000. godine, a nakon njihove smrti Bob Geldof je posvojio Tiger Lily koja je odrasla sa svojim polusestrama u Londonu.