Na glasu je bio kao jedan od najvećih glazbenika, a do danas nije riješeno njegovo ubojstvo

Rođen 21. svibnja 1972. u brooklynskoj četvrti Bedford-Stuyvesant, Christopher George Latore Wallace odrastao je kao sin jedinac jamajčanskih imigranata. Nakon što je njegov otac napustio obitelj dok je bio još dijete, odgojila ga je majka Voletta Wallace, koja je radila kao predškolska odgojiteljica. Unatoč tome što je bio iznimno inteligentan učenik i pokazivao talent za pisanje i jezik, život na ulicama Brooklyna rano ga je odvukao prema kriminalu.

Već kao tinejdžer počeo je prodavati drogu, a sa 17 godina napustio je srednju školu koju su pohađale i buduće zvijezde poput Jay-Z-a i Buste Rhymesa. Nakon što je završio u zatvoru zbog prodaje cracka, po izlasku je snimio demo pod imenom Biggie Smalls, više iz zabave nego s ozbiljnim planom za glazbenu karijeru. No upravo je ta snimka promijenila njegov život.

Demo je došao do urednika legendarnog hip-hop časopisa The Source, gdje je Biggie predstavljen kao novi talent u usponu. Njegov sirovi stil i nevjerojatna sposobnost pripovijedanja odmah su privukli pažnju mladog producenta Seana Combsa, tada poznatog kao Puffy. Kada je Combs osnovao vlastitu izdavačku kuću Bad Boy Records, Biggie je postao njezino prvo veliko ime i zaštitno lice.

Njihova suradnja obilježila je hip-hop devedesetih. Combs je znao kako spojiti Biggiejeve mračne priče s ulice s komercijalnim zvukom koji je mogao osvojiti radio postaje i publiku diljem svijeta. Rezultat je bio album "Ready to Die", projekt koji je promijenio tijek rap glazbe i ponovno vratio Istočnu obalu u središte hip-hop scene. Pjesme poput "Juicy", "Big Poppa" i "One More Chance" pretvorile su ga u globalnu zvijezdu.

Iza glamura i uspjeha skrivao se turbulentan privatni život. Godine 1994. oženio je R&B pjevačicu Faith Evans nakon što su se poznavali vrlo kratko, a zajedno su dobili sina Christophera Wallacea mlađeg. Njihov brak često je bio na meti tabloida zbog Biggiejevih brojnih afera, posebno s repericom Lil' Kim, čiju je karijeru pomogao izgraditi.

Istovremeno, njegova karijera postajala je sve snažnije povezana sa sukobom Istočne i Zapadne obale, kao i s narušenim odnosom s nekadašnjim prijateljem Tupacom Shakurom. Nakon što je Tupac 1994. ranjen u New Yorku, javno je optužio Biggieja i Puffya za tu situaciju, što je pokrenulo jedan od najvećih sukoba u povijesti hip-hopa. Mediji su dodatno raspirivali rivalstvo, a atmosfera na sceni postajala je sve opasnija.

Nakon Tupacove smrti 1996., Biggie je navodno želio smiriti tenzije i udaljiti se od sukoba koji je izmaknuo kontroli. No nekoliko mjeseci kasnije, 9. ožujka 1997., i sam je ubijen u Los Angelesu u pucnjavi iz automobila. Imao je samo 24 godine.

Ipak, njegova glazba nastavila je živjeti snažnije nego ikad. Samo nekoliko tjedana nakon njegove smrti objavljen je album "Life After Death", koji je postao jedan od najuspješnijih rap albuma svih vremena. Hitovi poput "Hypnotize" i "Mo Money Mo Problems" dodatno su učvrstili njegov status legende.