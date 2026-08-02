Na HBO Max stiže 'Lanterns': Serija bi vas mogla iznenaditi!

Marketinška kampanja za novu seriju “Lanterns” prilično je tajnovita. Već mjesecima se iščekuje datum izlaska, koji je otkriven tek prije dva mjeseca. Osmodijelna serija o superjunacima, koja je dio prve faze novog DC Universea pod nazivom “Gods and Monsters”, na HBO Max stiže 16. kolovoza.

Iako su dva trailera vani, fanovi su i uzbuđeni, ali i zbunjeni jer iz trailera puno toga nije jasno. No ako očekujete još jednu klasičnu superherojsku avanturu, “Lanterns” bi vas mogao iznenaditi. Nova HBO-ova serija neće se oslanjati samo na spektakularne svemirske bitke i moći Green Lanterna nego će ponuditi ozbiljnu kriminalističku priču s elementima misterija.

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U središtu radnje nalaze se iskusni Hal Jordan (Kyle Chandler) i novi regrut John Stewart (Aaron Pierre), dvojica pripadnika Green Lantern Corpsa, koji istražuju naizgled rutinsko ubojstvo u gradiću u američkom srcu zemlje. No istraga ih ubrzo vodi do mnogo veće zavjere koja ima posljedice za cijeli novi DC Universe. Da serija neće biti tipična ekranizacija stripova, otkrio je još Peter Safran tijekom predstavljanja novih DC projekata. Kako je prenio TV Line, opisao je “Lanterns” riječima: “To je veliki HBO-ov projekt, u stilu serije ‘True Detective’”. Time je jasno dao do znanja da publiku očekuje napeta detektivska priča, a ne isključivo akcijski spektakl.

Seriju potpisuju Chris Mundy, Damon Lindelof i Tom King, a uz glavne glumce tu su i Laura Linney, Nathan Fillion, Kelly Macdonald...

POGLEDAJTE TRAILER:

- Nisam htio napraviti još jednu tipičnu superherojsku priču nego spojiti realističnu dramu s bogatom mitologijom Green Lanterna - rekao je showrunner Mundy.