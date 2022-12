Na HTV-u za blagdane raskošan program 'Božić velikih želja': Pjevaju Zlokić, Brkljača, Lozar...

U čarobnom ugođaju najradosnijeg dijela godine dočekajte Božić uz raskošan program Hrvatske radiotelevizije (HRT) jer do Badnjaka i Božića ostalo je još samo malo dana. Božićnu atmosferu svakako će uljepšati božićni serijal pod nazivom „Božić velikih želja“, kojim će Hrvatska radiotelevizija svoje gledatelje u tjednu uoči samog blagdana uvesti u slavlje Božića. Serijal „Božić velikih želja“ se počinje prikazivati od ponedjeljka, 19. prosinca na Prvom programu (HRT-HTV1) u 20.15 i tako svaku večer do petka 23. prosinca nakon središnjeg Dnevnika.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Serijal od pet posebnih božićnih emisija „Božić velikih želja“, mahom povezanih s božićnim raspoloženjem, stavlja naglasak na sve one tople emocije koje Božić i predbožićno vrijeme sa sobom nose. Svaka emisija posvećena je jednoj od božićnih želja koje dijelimo. Svake večeri drugi voditeljski par i njihovi gosti dijele s gledateljima svoja sjećanja na prošle Božiće, ali i pojedinosti iz svog svakodnevnog života. Serijal će vas sigurno razveseliti, poneke možda i rasplakati, ali i podsjetiti na pravu svrhu blagdana.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Svi mi u božićno vrijeme imamo iste želje, dijelimo iste osjećaje. Želimo biti bolji ljudi, zaboraviti sve ono što nas razdvaja. No božićni blagdani su i doba smijeha, posebnih druženja, ponekad i ludih doživljaja. Tko nije barem jednom poželio i doživio „ludi Božić“. U blagdansko vrijeme, kada se svi trudimo biti veseli, opušteni i u obiteljskom krugu, vrlo smo često i napeti upravo zbog svih silnih priprema i planova koji ne idu baš onako kako smo zamislili. I onda netko izgube živce, a neki odluče kako im baš takav, hektičan Božić, i jest onaj pravi iskreni Božić i dođe u prvu emisiju serijala „Božić velikih želja“ koja će se emitirati 19. prosinca na Prvom programu (HRT – HTV 1) u 20.15 i ispriča sve o tom fenomenu. Poznata i rado viđena televizijska lica Mario Lipovšek Battifiaca i Robert Ferlin u prvoj emisiji na svojem su kauču ugostiti našu najduhovitiju glazbenu divu, Jasnu Zlokić. Gledatelji će upoznati i pravog vilenjaka kojemu je šef Djed Božićnjak. Onaj pravi, najviši vilenjak na svijetu, Mislav Ćuk svima nam daje vozačke savjete kako se upravlja haskijima, ali i otkriva kako Margot Robbie izgleda u 4 ujutro na minus 30. Dva omiljena TV-lica i poznate mame, Nevena Rendeli Vejzović i glumica Mirna Medaković Stepinac, otkrit će nam koliko je truda i vremena potrebno za stvaranje najslađih fotografija koje cijeli Instagram tako željno iščekuje u ove dane.

Foto: Renato Branđolica za HRT

„Bilo je veselo, opušteno i zabavno, što vjerujem da će i gledatelji HTV-a vidjeti. Robert Ferlin i ja smo stari kolege, pa je bilo zanimljivo vidjeti kako izgleda kad sam ja gošća, a on voditelj. U svakom slučaju, puno smijeha i veselja“, izjavila je Nevena Rendeli Vejzović. Sve će njih iz šume pune božićnih borova potjerati jedan lovac, Krešimir Sučević Međeral.

Božić je i vrijeme čuda koja nas nadahnjuju za velike i male stvari, pokreću nas, pomažu nam da budemo bolji ljudi. Bez inspiracije nema ljubavi, nema radosti, bez inspiracije ne možemo ni mi biti nadahnuće nekom drugom.

U drugoj emisiji naziva „Božićna inspiracija“, koja je na rasporedu 20. prosinca na Prvom programu (HRT – HTV 1) u 20.15, saznat ćemo kako se i nakon 35 godina braka svakodnevnim sitnicama inspiriraju glazbenički par Zorica Kondža i Joško Banov. Tko je Jan Šokčević, mladić s autizmom koji je inspirirao i zaokupio glazbenika Damira Urbana. Odustajanje nije bilo opcija za glazbenicu i književnicu Anđu Marić, koja je nadahnula mnoge oboljele od autoimunih bolesti i članove njihovih obitelji. Ni godine, ni boja kože, ni različita vjera nisu bile prepreka da se rodi iskreno i neobično prijateljstvo između 64-godišnjeg umirovljenog hrvatskog branitelja Branka Škrtića i 13- godišnjeg dječaka Mahmouda al Fahela iz Sirije, čija je obitelj u Hrvatskoj pronašla svoje mjesto pod suncem. U emisiji još nastupaju rehabilitacijska edukatorica Sanja Barić i glazbenik Jure Brkljača. Voditelji emisije su Duško Ćurlić i Zorica Kondža.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Božić je i vrijeme opojnih mirisa i okusa, obiteljskih okupljanja, sjećanja na djetinjstvo i darove ispod bora. Tko ne želi Božić okupan mirisom cimeta i posut šećerom u prahu? Najslađa i najukusnija emisija je treća, naziva „Božić posut šećerom u prahu“, koja se emitira u srijedu 21. prosinca na Prvom programu (HRT – HTV 1) u 20.15. Zavirili smo u kuhinje naših gostiju i njihove blagdanske jelovnike, prisjetili se dragih ljudi uz koje vežemo najljepše trenutke božićne proslave, pokušali doznati tajnu prhkih vanilin-kiflica. Domaćini ove emisije su voditeljica Doris Pinčić, njezin suvoditelj glumac Dušan Bućan, naša proslavljena i darovita slastičarka Tea Mamut te poznati glazbenik Ante Gelo. Uz slatke zalogaje i kuhano vino, na veselo su druženje pozvali šaroliko društvo ljubitelja dobre hrane, kuhanja, pečenja kolača i, naravno, glazbe. Glazbene gošće su Gelato Sisters, a gledatelji će uživati i u divnom glasu Saše Lozara i najljepšim božićnim pjesmama. Uz Sašu Lozara, gosti su i Zlatko Gall, Dino i Viktorija Rađa te Sanja Pilić.

Foto: Renato Branđolica za HRT

„Nema božićnih blagdana bez fritula i bakalara“, reći će tako novinar, pisac, ali i odličan kuhar, autor brojnih kuharica Zlatko Gall. Tajnu blagdana bez stresa podijelila je jedna od najčitanijih i najboljih književnica za djecu Sanja Pilić. Kako se slavi Božić u obitelji našeg slavnog košarkaša, doznali smo od Viktorije i Dina Rađe. Svestranoj Viktoriji kuhinja je njeno carstvo, koje se u božićno vrijeme pretvara u manufakturu prhkih vanilin-kiflica.I za našeg pjevača Sašu Lozara okupljanje oko stola važan je dio božićne tradicije, naravno uz glazbu, ali i pokoju kulinarsku „katastrofu“. Uz sjećanja na neke davne Božiće, obiteljske blagdanske običaje, okuse i mirise, i ovo je druženje zašećereno najljepšim božićnim pjesmama u izvedbi Saše Lozara, posebnih glazbenih gošći iz trija Gelato Sisters, te sjajnih mladih glazbenika i pjevača koje je okupio Ante Gelo.

Ipak, postoje i oni među nama koji su za Božić daleko od svojih. Pomorci, vojnici, liječnici, ali i zabavljači, glumci… Mnoga zanimanja podrazumijevaju žrtvu odvojenosti od najbližih u ovo doba godine. „Čežnja za domom“ naziv je epizode koja će se emitirati 22. prosinca na Prvom programu (HRT – HTV 1) u 20.15. Božić uvijek simbolizira okupljanje dragih ljudi. To je vrijeme kad svi žele biti sa svojima. Ali postoje zanimanja koja, nažalost, to uvijek ne dopuštaju. I dok većina nas blagdansko druženje uzima zdravo za gotovo, mnogi ljudi zbog prirode svog posla neće biti sa svojima. Možda će ih samo čuti kratko telefonski ili vidjeti preko Skypea. Njihov obiteljski ručak neće izgledati kao na reklami ili filmu. Oni će ga provesti sami ili u društvu kolega koji im često zamjenjuju obitelj. Saznat ćemo kako je onima koji su odsutni, ali i kako je onima koji čekaju da na Badnjak budu sa svojima jer im je to najveća božićna želja. Kapetan duge plovidbe Boris Lisica pričat će nam o svojim Božićima na olujnim morima i kako sad, u mirovini, to pokušava nadoknaditi. O liječničkim dežurstvima i požrtvovnosti medicinskog osoblja, koje nikad ne gleda na kalendar, čut ćemo od doktora Stipislava Jadrijevića, jednog od najboljih svjetskih transplantacijskih kirurga. Glumica Nataša Janjić dobro razumije taj svijet jer je i sama udana za kirurga, ali njene glumačke obveze također su razlog zbog kojeg i ona ponekad mora raditi dok se drugi zabavljaju i druže. Božić je i vrijeme dobrih djela, pa mnogi tad odluče volontirati. Naš gost Filip Filipović to radi 365 dana u godini od 0 do 24. On je pripadnik Gorske službe spašavanja i reći će nam više o akciji spašavanja koja se dogodila baš na jedan Božić. Kroz ovu emisiju vodit će nas Barbara Kolar, koja je i sama vrlo često u radnim obvezama baš na Božić, i Frano Mašković, naš poznati glumac, ali i dijete kapetana koje je mnoge Božiće provelo u „nekompletnom“ obiteljskom sastavu.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Božić je doba ljubavi. Biti s nekim bliskim, voljeti i biti voljen, snažno osjetiti da je ljubav još uvijek među nama - najljepši je dar Božića. A o ljubavi govori peta epizoda serijala „Božić velikih želja“, u petak 23. prosinca na Prvom programu (HRT - HTV1) u 20.15, jer ljubav je vječna, a pričanje i pjevanje o njoj nikad ne dosadi. Uime ljubavi naš glazbeni gost Neno Belan spjevao je najljepše pjesme. One su mnogim parovima poput ljubavnog ljepila. Ljubav je muza i bračnim parovima, koji su nam u zadnjoj emisiji serijala „Božić velikih želja“ otkrili tajne začine svojih ljubavnih života. U emisiji gostuju Ljupka Gojić, nekadašnji svjetski model i poduzetnica, majka triju djevojčice i supruga proslavljenog bivšeg nogometaša i hrvatskog reprezentativca Mihaela Mikića. S nama će biti književnica, sveučilišna profesorica i nakladnica Julijana Matanović i najčitaniji pisac krimića, akademik i znanstvenik Pavao Pavličić, zatim mladi glazbenički par koji tek nekoliko mjeseci uživa u bračnim vodama, Vjeko Ključarić i Eni Jurišić, te hrvatsko-argentinski plesački par koji je ljubav prema tangu spojila u New Yorku, a ljubavno gnijezdo odlučili su sviti u Hrvatskom zagorju, Sara Grđan i Ivan Terrazas. Kroz priče o ljubavnim zgodama i nezgodama vodi nas najskladniji televizijski par, Barbara Kolar i Duško Ćurlić.

Budimo zajedno svake večeri nakon središnjeg Dnevnika u "Božiću velikih želja" od 19. do 23. prosinca na Prvom programu (HRT - HTV1) u 20.15.

Foto: Renato Branđolica za HRT

„Zovemo se ‘Božić velikih želja’ ili, kako to mi volimo reći, bojenje HTV-a božićnim bojama. Htjeli smo na neki način uvesti duh Božića tjedan dana ranije drugim prigodnim sadržajima, od stranih serijala božićne tematike do ovog konkretnog serijala od pet epizoda. Zamišljene su kao naše božićne želje koje nemaju veze s materijalnim. One su duhovne, univerzalne vrijednosti, od toga da želiš biti doma za Božić, osjetiti ljubav, miris kolača i blagdanskih jela, da te nešto nadahne da napraviš neko dobro djelo ili da se diviš nekome tko je napravio neko veliko djelo, a tu je i ‘ludi Božić’ da osjetimo i smiješnu stranu Božića i sve što se u obitelji šašavo može dogoditi u tom blagdanskom obiteljskom okruženju“, najavljuje Rahela Štefanović, glavna urednica HTV-a.

Kreativni tim serijala “Božić velikih želja” čine Maja Tokić, Tanja Tušek i Andrijana Škorput te Ante Gelo kao glazbeni producent i glazbena spona između svih pet emisija. Svaka emisija različite je tematike, a nit koja ih veže je, naravno, Božić. Ekipa koja stoji iza serijala je uigrana ekipa iz nekadašnjeg „8. kata“ s Danielom Trbović, a sve njih povezuje urednica Vesna Karuza.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Dobri prijatelji, obitelj na okupu, pjesma, toplina doma, blagdanski stol, okićeni bor i sve one sjajne, lijepe, drage, pa i smiješne stvari koje čine Božić Hrvatska radiotelevizija odlučila je stopiti u veliki blagdanski serijal pod nazivom “Božić velikih želja“.

Uživajte u čaroliji blagdana i raskošnom programu serijala „Božić velikih želja“ koji se počinje prikazivati od ponedjeljka, 19. prosinca, na Prvom programu (HRT - HTV1) u 20.15 svaku večer do petka 23. prosinca.

