Unu Kablar (21) na TikToku svi znaju kao Uki Q. Ondje je nedavno prešla brojku od milijun pratitelja, a svaki njen video redovito skuplja po par stotina tisuća pregleda. Otkako je krenula snimati 2019. godine, Uki se izdvaja od drugih kreatora. Trenutno je Uki i dio žirija novog JoomBoos Videostar showa, na koji se prijaviti možete još samo danas. Zanimalo nas je zbog čega sebe smatra posebnom i koju bi tajnu uspjeha mogla otkriti kandidatima koji se prijave na show.

- Mislim da je tajna mog uspjeha to što sam svoja. Ljudi me upamte kad pogledaju neki moj video. Bilo to zbog mojih tetovaža ili mog karaktera, uvijek je važno ljude privući nečime, izdvojiti se. Također, među prvima sam krenula snimati za TikTok na ovim prostorima, pa je i to možda dio recepta - objašnjava tiktokerica, koja ne smatra da bi influenceri trebali biti uzor mladima.

- Iskreno mislim da nitko od ljudi na sceni ne treba biti uzor mladima. Od svakoga možeš nešto pozitivno naučiti. Od mene, recimo, kako biti svoj i ne osvrtati se na tuđa mišljenja. Ali, smatram da uzor svojoj djeci trebaju prvenstveno biti njihovi roditelji. Mi smo tu zbog zabave, a ne da odgajamo nekoga - kaže.

Iako svakodnevno snima za TikTok, priznaje da baš i ne prati što snimaju drugi tiktokeri. Prati samo ljude koje poznaje, a na TikToku uglavnom objavljuje i gleda svoj sadržaj. Najčešće snima s dečkom, Sergejem Pajićem, koji je također zvijezda na ovoj društvenoj mreži. Trenutno i žive zajedno.

- Od početka veze bili smo konstantno zajedno. Ili kod njega ili kod mene. Pa je nekako spontano pala odluka da uzmemo zajednički stan i službeno preselimo skupa - govori. Njih su dvoje 'ludi zajedno', kako to vole reći.

- Oboje smo ludi, u svakom smislu. Ja puno više spavam i ljenčarim, a kad bih morala izdvojiti što me na njemu privlači, ne bih mogla. To je jednostavno cijeli paket - kaže Uki. Njih dvoje u tandemu moći ćete gledati u epizodama JoomBoos Videostara. A prijave još danas do ponoći možete slati na; videostar.joomboos.hr. Uključite se u borbu za titulu TikTok zvijezde i nagrade vrijedne 130.000 kuna!

