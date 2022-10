Na koncertu Dine Merlina je snimila zaruke pa tražila par da im pošalje video. Našla ih je!

Ovih dana društvenim mrežama se širi zaista simpatična i emotivna snimka zaruka koje su pale na koncertu Dine Merlina u Osijeku. Dok je Merlin pjevao pjesmu 'Nešto lijepo treba da se desi', mladić je usred gužve kleknuo i zaprosio svoju djevojku. Nakon što je ona rekla "da" uslijedio je pljesak.

Taj romantični trenutak snimila je jedna posjetiteljica koncerta Katarina Vukić koja je sve to objavila na svom TikTok profilu.

'Sinoć se na Merlinovom koncertu u Osijeku zaručio par i uspjeli smo zabilježiti trenutak snimkom, ali je djevojka u uzbuđenju ostavila krivi kontakt broj', napisala je Katarina ispod videa koji je pregledan nešto više od 620 tisuća puta.

Naposljetku je Katarina preko Instagrama uspjela pronaći zaljubljeni par te je rekla kako su uistinu presretni što je netko uspio snimiti njihove zaruke.

Riječ je o Iliji Antunoviću i njegovog djevojci, sada zaručnici Martini Bernatović iz Orašja. Ilija i Martina zajedno su godinu i pol dana, a Martina je velika obožavateljica Merlina te joj je oduvijek bila želja otići na koncert.

- Znao sam da je to pravi trenutak da pitam svoju voljenu da se uda za mene. Htio sam da taj trenutak pamti zauvijek. Šokirala se i nije očekivala to. Presretna je. Tu noć ćemo pamtiti do kraja života - rekao je Ilija za Index.

Martina je, na putu kući, shvatila da nije ostavila dobar broj i bila je tužna zbog toga. No sutradan je vidjela da ju Katarina koja je sve snimila traži i da će ipak imati video svojih zaruka.

