Na meti hejtera: 'Nije normalno biti u vezi s 36 godina mlađim'

Inače, Ahlamalik je plesač, a sa svjetskom divom Madonnom, čini se, spojio se poslovno i privatno. Pjevačica je nedavno 'podigla prašinu' i svojom stražnjicom za koju mnogi tvrde da je umjetna

<p>Glazbena diva <strong>Madonna</strong> (62) Dan zahvalnosti je proslavila u društvu mlađahnog plesača <strong>Ahlamalika Williamsa </strong>(26) od kojeg se nije odvajala. O njihovoj vezi se već neko vrijeme nagađa, no glazbenica zasad nije potvrdila da ljubi mladića koji ima gotovo isto godina kao njezina kći <strong>Lourdes<em> </em></strong>(24).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Brojni pratitelji komentirali su njezinu odjevnu kombinaciju, a većina se složila da izgleda poput crne udovice. No neki su otišli i korak dalje pa pisali kako se Madonna ponaša neprimjereno. </p><p>- Može ona biti svjetska zvijezda, ali nije normalno biti u vezi sa skoro 40 godina mlađim muškarcem. Odvratno - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. </p><p>Inače, Ahlamalik je plesač, a sa svjetskom divom, čini se, spojio se poslovno i privatno. Pošto se pjevačica i u sedmom desetljeću zabavlja kao 20-godišnjaci te o svemu izvještava svoje brojne pratitelje, velika razlika u godinama se zasad ni ne osjeti. </p><p>Madonna je nedavno 'podigla prašinu' i svojom stražnjicom za koju mnogi tvrde da je umjetna. No pjevačica nikada nije potvrdila glasine. </p><p> </p>