Na Oscarima crnkinje ostale bez nominacije za glavnu glumicu

Mnogi smatraju da je ovogodišnji Oscar rastistički, odnosno da nedostaje nominacija žena 'tamnije kože', a jedna od njih je redateljica Chinonye Chukwu. Režirala je film 'Till' o životnoj priči Mamije Till-Mobley i sina Emmetta Tilla koji je bio linčovan 1955. godine. Film nije dobio niti jednu nominaciju.

- Svijet u kojemu živimo agresivno je naklonjen održavanju 'bjeline' i općenito mizoginije prema crnim ženama. No, zahvalna sam za veliku lekciju vlastitog života, odnosno da ću uvijek rasti i radovati se, to je moj veliki otpor - komentirala je Chukwu na Instagramu.

Uz to je objavila fotografiju s aktivisticom za građanska prava Myrlije Evers-Williams, koju u filmu glumi Jayme Lawson.

Sada je Oscar na meti kritika, koje su započele nakon objave nominacija za najbolju glumicu, kao je jedna od ključnih nagrada velike svjetske ceremonije. Naime, mnogi su bili iznenađeni kad su vidjeli da je u toj kategoriji nominirana Andrea Riseborough, za ulogu u filmu 'To Leslie'. Uz nju na listi nominiranih za najbolju žensku glumicu su Cate Blanchett, Ana de Armas, Michelle Williams i Michelle Yeoh.

Naime, mnogima je neobično da na listi nema Viole Davis koja glumi u 'The Woman King' te Danielle Deadwyler za rolu u 'Tillu'. Naime, one su imale više nonimacija na nagradama uoči Oscara, što je obično pokazatelj tko će biti među najboljima. Naime, Riseborough za svoju ulogu nije imala toliko nominacija do sada, stoga je to pomalo neobično.

'Till' je dobio pohvale Screen Actors Guild Awardsa, Critics Choice Awardsa te British Academy Film Awardsa. Danielle Deadwyler bila je nominirana za najbolju glumicu na BAFTA nagradama, a film je dobio i nagrade na ceremonijama AAFCA, Black Film Critics Circle Awards te Gotham Awards.

Crnkinje nisu na listi za najbolju žensku glumicu, već je na listi nominacija za sporednu ulogu samo Angela Bassett, odnosno njezina uloga za hit film Wakanda Forever.

