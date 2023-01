Film 'Everything Everywhere All at Once' ima čak 11 nominacija za Oscara: 'Prvi put čujem za to'

Na Oscaru ove godine film 'Everything Everywhere All at Once' vodio je s 11 nominacija u različitim kategorijama. Voditelji Allison Williams (34) i Riz Ahmed (40) objavili su nominacije u utorak ujutro u kazalištu Samuel Goldwyn u Los Angelesu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Film 'Everything Everywhere All At Once' je osvojio nominacije za najbolji film i najbolju režiju, a njegove zvijezde Michelle Yeoh (60) i Ke Huy Quan (51) dobili su pohvale za najbolju izvedbu glumice i glumca u glavnoj ulozi

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Glumica Jamie Lee Curtis (64) je dobila nominaciju za najbolju sporednu glumicu zahvaljujući ulozi u filmu 'Everything Everywhere All At Once'.

Foto: Instagram

Na društvenim mrežama s pratiteljima je podijelila kako je reagirala na nominaciju.

- Debbie Oppenheimer, jedna od mojih najstarijih prijateljica, poslala mi je poruku da sjedi ispred moje kuće i želim li društvo dok gledam. Debbie je osvojila Oscara za prekrasan dokumentarac koji je snimila - Into The Arms Of Strangers: Stories of the Kindertransport - napisala je u objavi pa nastavila:

- Došla je i sjedila sa mnom kao što sam ja s njom na dan kada je išla na dodjelu Oscara, kada je pobijedila. Držale smo se za ruke. Nisam ni shvatila da me slikala. Nema filtera. Nema laži. Samo istina o trenutku radosti.

Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

U režiji Daniela Kwana (34) i Daniela Scheinerta (35) zajednički poznatih kao Daniels film je urnebesna i žestoka znanstveno-fantastična akcijska avantura o iscrpljenoj kineskoj Amerikanki (Michelle Yeoh) koja nikako ne može platiti porez.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Radnja se vrti oko Evelyn Wang (Yeoh) koja igra majku kojoj svakodnevica u posljednje vrijeme ne ide od ruke. Sa suprugom Waymondom (Ke Huy Quanom) vodi praonicu rublja koju je sve teže održavati, a ima i bračnih problema. U trenutku kad je najmanje očekivala, naišla je na mjesto u kojoj se spajaju razni kozmosi i u kojima može istražiti sve one životne puteve i scenarije koji se nikad nisu ostvarili. Ubrzo je shvatila koliko je to područje opasno te mora spasiti svoju obitelj. Film je impresivna obiteljska i osobna priča o međuljudskim odnosima.

U filmu osim Michelle Yeoh Ke Huy Quana glume i: Stephanie Hsu (32), Jamie Lee Curtis (64), Jenny Slate (40), Harry Shum Jr (40), Tallie Medel (36), Randy Newman (79) i drugi.

Foto: Youtube Sceenshot

Na društvenim mrežama mnogi su komentirali kako su sada prvi put čuli za film, a neki ga i jedva čekaju pogledati.

- Film je trenutno u kinima samo u limitiranom izdanju, kritike i publika ga obožavaju. Nadam se da će se film moći pogledati i u Hrvatskoj. S Michelle Yeoh ne možeš pogriješiti - glasio je jedan od komentara.

Najčitaniji članci