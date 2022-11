Na otvorenju pan-azijskog restorana u Zagrebu došli Tina Katanić, Cigi, Borna Kotromanić

U samom centru Zagreba, točnije na adresi Masarykova 18, nalazi se pan-azijski restoran Silk Street Food koji u Hrvatskoj donosi dašak popularne gastronomije dalekog istoka, služeći širok izbor svježe pripremljenih jela. U kuhinji rade etablirani chefovi iz Azije, a na meniju se nudi sve od sushija i gyoza, preko wokova, do klasičnih mesnih jela poput pekinške patke.

Foto: Franko Kelam

Silk Street Food se u proteklih nekoliko mjeseci od otvorenja već nametnuo kao omiljena gastro destinacija za sve zaljubljenike u azijsku kuhinju, ali i kao idealan izbor za poslovne ručkove, rođendanske večere ili jednostavno kao izbor za obrok u vrijeme ručka. Svojim gostima restoran nudi jela od pan-azijske kuhinje. Jelovnik se sastoji od nekoliko sekcija – sushi, glavna jela, mali zalogaji i dim sum, veći zalogaji, jela iz woka te juha. Uz to, u Silk Street Foodu se poslužuju i raznoliki azijski viski, ginovi, kao i Tsingtao, pivo druge najveće pivovare u Kini.

Foto: franko kelam

Vlasnik restorana Dennis Bandack, inače Čileanac sa švicarskom adresom i hrvatskim korijenima, ovaj koncept restorana doveo je u Zagreb nakon što je uspješno uhodao biznis na Korčuli, Hvaru, Splitu i Dubrovniku čime je Hrvatsku stavio na svjetsku mapu turizma i gastronomije. Ideja je nastala iz puke želje vlasnika da negdje može pojesti dobar tanjur azijske hrane.

Foto: Franko Kelam

- Silk Street Food mjesto je gdje se može uživati u istinskoj azijskoj uličnoj hrani. Autentični okusi, širok izbor jela i jedinstvena atmosfera kakva se ne može doživjeti nigdje drugdje ono je što nas čini drugačijima i na što smo iznimno ponosni - izjavio je Denis Bandack te dodao:

- Kao istinski ljubitelj azijske kuhinje pošao sam od sebe i tu ljubav i strast odlučio prenijeti i drugima. Svi naši chefovi dolaze iz Azije kao etablirana imena, a veliku pažnju polažemo u svježinu namirnica. Tako primjerice, nekoliko puta tjedno sami radimo carving cijele tune, dok nam svježi losos stiže baš svakog dana.

Službeno otvorenje podržale su i brojne poznate osobe - malezijski ambasador Kennedy Mayong Onon sa suprugom, indijski ambasador Raj Kumar Srivastava, Andrija Jarak, Antonija Stupar Jurkin, Edita Misirić Vrkljan, Tina Katanić, Nikola Milojević, Borna Kotromanić, Neven Ciganović i mnogi drugi.

Foto: Franko Kelam

Interijer restorana je vizija samog vlasnika te je cijeli prostor uređivao sam sa svojim timom. Vodili su se spajanjem nespojivog pa se tako primjerice u prostoru nalaze neodoljive japanske stolice s masivnim stolom od hrasta. Uz neonske natpise i tradi ionalne japanske elemente, nezamijećeno ne mogu proći niti oslikani zidovi koje je posebno za Silk Street Food radila slikarica Anita Genc.

Foto: Franko Kelam

Restoran Silk Street Food otvoren je od ponedjeljka do četvrtka od 12 do 15 te od 18 do 23 sata, petkom i subotom radi od 12 do 15 sati, te od 18 sati do ponoći, dok je nedjeljom zatvoren. Više informacija o Silku potražite na službenom Instagram profilu.

Foto: Franko Kelam

