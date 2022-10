I Cigi se okomio na Houdeka: 'Kod nas isto ljudi vjeruju da su debeli pjevači operne dive...'

Nakon što je ovih dana digao prašinu optuživši članove žirija Supertalenta da 'govore hrpu gluposti', pjevač Jacques Houdek (41) našao se na meti kritika, a kritizirao ga je i modni kritičar Neven Ciganović.

Cigi se oglasio na Facebook profilu 24sata ispod članka koji govori o tome kako je Houdek odgovorio pratiteljici: 'Ljudi kod nas vjeruju da svatko tamnoput sjajno pjeva. E pa ne'.

Podsjetimo, ovo je komentirala pratiteljica ispod objave pjevača.

- Od svog teksta, komentara bio ispravan ili ne, moram prokomentirati riječ 'tamnoputa'... Jednostavno imenovati curu ili spomenuti odakle dolazi...sve ostalo je nepotrebno! - napisala je pratiteljica, a pjevač joj je brzo odgovorio na komentar.

- Ne. Upravo je važno bilo podvući tamnoputa. Zašto? Pa zato, jer ljudi kod nas (pa i tzv 'profesionalci') vjeruju da svatko tko je tamne boje kože automatski sjajno i pjeva. A to nije istina. Cura je slatka, draga, ima tužnu životnu priču, blabla... Ok. Ima prosječan glas i talent, daleko je to od supertalenta. I zato je svako snebivanje i oduševljenje nekog člana žirija, koji bi tu trebao biti meritoran - nepotrebno i to je ono što sam ja napisao - odgovorio joj je Houdek.

Čini se kako je njegov odgovor naljutio Nevena Ciganovića koji je ubrzo odgovorio:

- Kod nas isto ljudi vjeruju i da svi debeli koji se bave pjevanjem su operne dive. Čak i ti isti debeli pjevači se ufuraju u isto pa si tako nekad umisle da su Pavarotti - bijesno je napisao Cigi, a čini se da ga je najviše razljutilo to što je Houdek rekao kako ljudi misle da svatko tamne boje kože može pjevati.

Cigi mu je odmah uzvratio udarac okomivši se, kako se čini, na njegove kilograme.

