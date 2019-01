'Na početku karijere sam čak nekada i sam plaćao da sviram'

Koncert će biti spoj humanitarnog i obljetničkog pod nazivom 'Obična ljubavna pjesma'. Odlučili smo spojiti ovih 40 godina karijere grupe 'Aerodrom' i usput promovirati veliku svjetsku humanitarnu organizaciju Food for life, otkrio nam je glazbenik Jurica Pađen (63) o skorašnjem humanitarnom koncertu na Šalati 31. svibnja, prvom takvom koncertu u Hrvatskoj.

Nakon što je prošlo skoro 40 godina otkako je na glazbenoj sceni, Pađen je otkrio kako se uopće počeo baviti glazbom.

- Bez imalo razmišljanja o tome kako bi to moglo dugo trajati jer mislim da u životu postoji zanimanje i postoji poziv, mene je nešto 'pozvalo' da se počnem baviti glazbom. Čim sam prvi put čuo Beatlese, rekao sam: 'To je nešto što ja želim raditi'. Imao sam sreće, uspio sam dugo opstati na glazbenoj sceni. Osobno mislim da je lako uspjeti na sceni, ali teško je dugo opstati i biti prisutan. To je ono najteže u ovom poslu, uostalom tako je skoro u svakom poslu - rekao nam je.

Tijekom bogate glazbene karijere, bio je član mnogih uspješnih rock bendova - Aerodroma, Azre i Parnog Valjka. Sve ga je to, kaže Pađen, formiralo kao umjetnika i učinilo ga glazbenikom kakav je danas.

- Sve je to išlo spontano, moj pristup u životu je taj da se samo treba opustiti i prepustiti. Stvari su se naprosto odvijale. Imao sam tu sreću da sam radio s najvećim i najuspješnijim glazbenicima, nema s kim nisam radio - rekao je.

Prije mjesec dana Pađen je imao novogodišnji koncert u Budvi te tako dokazao da je, još uvijek, itekako popularan diljem cijele regije.

- Ljudi znaju sve moje pjesme, ali ne znaju tko ih izvodi. Iznenade se kad čuju da su to naše pjesme, pogotovo mlađa publika - tvrdi Pađen koji je otkrio kako misli pristupiti mlađim generacijama koje pjevuše njegove pjesme, ali ne znaju da su njegove.

- Po meni je definicija uspjeha u životu kad mi plate da bih svirao, ali to nije uvijek bilo tako. Na početku sam čak nekad i sam plaćao da sviram jer su troškovi bili mnogo veći od prihoda. Meni je bitno svirati i to je ono što najviše volim, ali i znam raditi. Najvažnije je stati na binu i ljudima ispred sebe predočiti tu atmosferu. Po meni je najvažnija upravo ta posebna energija između benda i publike - rekao nam je Pađen.

- Bojim se da puno velikih rock pjesama iz današnjeg vremena neće opstati, kao što je to bilo u nekim prošlim vremenima. Ne znam je li to bila neka renesansa, pogotovo 60-e ili 70-e, svi glazbeni rock klasici su upravo iz tog vremena. Malo klasika nastajalo je kasnije. Tada još nije bila jaka industrija, ljudi nisu toliko bili pod njezinim utjecajem - komentirao je današnju situaciju na glazbenoj rock sceni.

- Čini mi se da na glazbenoj sceni ima premalo onih koji 'pomiču' stvari. Sve te pjesme zvuče kao nekad, samo su mnogo lošije. Danas nema nikoga tko bi pomaknuo stvari u smjeru u kojem bismo mi to željeli, a možda sam ja samo malo prezahtjevan - zaključio je Pađen koji ipak nije želio istaknuti nijednog domaćeg glazbenika kao svog dostojnog 'nasljednika'.