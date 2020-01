Na slobodi: Pobjegao vozač koji se sumnjiči za Šabanovu smrt

Vozač i turski državljanin Alsin Levant (35) koji je izazvao sudar u kojem je život izgubio pjevač narodne glazbe Šabana Šaulića i njegovog klavijaturista Mirsada Kerića u veljači prošle godine, nestao je iz grada Gitersloa, gdje je donedavno živio, piše Kurir.

Suđenje za ovaj slučaj još nije počelo i nitko ne zna razlog za odugovlačenje procesa, a nestanak osumnjičenog za izazivanje saobraćajne nesreće dodatno komplicira sudski proces. Prema pisanju njemačkih medija, sve u vezi s osumnjičenim drži se u tajnosti jer iz suda nitko ne želi da komentira postupak koji je u tijeku.

- U međuvremenu, kako se priča, on više ne živi u Giterslou. Direktor Okružnog suda u tom gradu nije imao odgovor na pitanje zašto se toliko dugo čeka na početak suđenja - piše njemački portal NW i dodaje:

- Suđenje će biti održano, ali je pitanje kad će to desiti. Prošlo je pola godine od podizanja optužnice, a još uvijek nije poznat datum suđenja koje se s pažnjom čeka u Srbiji. Državni tužitelj Kristof Makel problem u kašnjenju početka procesa vidi u Okružnom sudu u Giterslou, a dodao je da je obitelj postala 'nestrpljiva' jer ubojica još nije došao pred lice pravde - navode strani mediji.

Državni tužitelj, Kristof Makel, u svibnju 2019. dao je izjavu za medije, u kojoj je rekao da je Alsin Levent dostavio svoju adresu sudu i da ne postoji mogućnost da napusti državu. Levantov odvjetnik nije htio javno otkriti gdje se turski državljanin trenutno nalazi, a razlog su brojne prijetnje smrću koje mu svakodnevno upućuju brojni Šabanovi obožavatelji.

- Prema podacima koje je istraga do ovog trenutka utvrdila, Leventu se na dušu stavlja nemarna vožnja kojom je ubio dvije osobe. Budući da je vozio pod utjecajem alkohola, nema sumnje da će se ponovo naći iza rešetaka, to jest, mora da računa na zatvorsku kaznu. Nalazi obdukcije ne ukazuju na to da Šaulić, koji je sjedio na suvozačevom mjestu, i Kerić, koji je upravljao seat ibicom, nisu bili vezani. Ovaj podatak biti će izuzetno dragocjen u momentu izricanja presude Leventu - objavili su njemački mediji.

Šabanova obitelj planira podići privatnu tužbu protiv turskog državljanina te tražiti odštetu u iznosu od 300.000 eura za pretrpljenu bol zbog gubitka voljenog člana obitelji.

Podsjetimo, u sredinom veljače prošle godine na autocesti A2 prema Dortmundu, u blizini mjesta Bielefelda dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno četvero ljudi. Šabanu je zbog nesreće puknula srčana aorta, a od zadobivenih ozljeda, preminuo je u lokalnoj bolnici nekoliko sati kasnije.

