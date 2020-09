Na svoj 35. rođendan Zvjezdice do usijanja dovele publiku. Za njih su se i Divasice okupile

To što su Bečki dječaci Austriji, to su Zvjezdice Zagrebu koje pod mentorskom palicom maestra Šljivca suvereno i hrabro izvode najveće klasike, glazbena masterdjela i sigurno vladaju pozornicom

<p>Bile su čarobne, moćne i jake, kad je trebalo nježne i umiljate, pa opet zaigrane, vrckave. Takve su bile Zvjezdice u subotu uvečer na svom koncertu na svoj 35. rođendan u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.</p><p>Ono što su Bečki dječaci Austriji, to su Zagrebu njegove Zvjezdice, dječji zbor koji već 35 godina doseže svjetske razine u zborskom pjevanju. I tu su večer zaista zasjale u svom punom sjaju pod palicom maestra Zdravka Šljivca koji je odgojio već devet generacija djevojaka koje uvijek suvereno nastupaju na najvećim koncertima u Hrvatskoj, Europi i na drugim kontinentima.</p><p>Bez njih ni moderni HNK ne bi bio ono što jest, jer kada na bilo kojoj operi ili drugom glazbenom repertoaru zatreba dječji glas, tu su Zvjezdice koje hrabro i sigurno nose važne pjevačke uloge.</p><p>Na trenutke se orila dvorana HNK, do usijanja se dovodila publika koja je zbog epidemioloških razloga bila prorijeđena, sjedilo se možda, i samo možda, na svakom šestom mjestu, ali svaki se pljesak činio kao da je kazalište prepuno. Jer to izazivaju Zvjezdice čiji će maestro Šljivac u razgovoru uvijek reći: “Da, to što ove djevojke rade, to što one pjevaju je veliko. Ali još bitnije je iskustvo koje dobivaju, taj razvoj kroz koji prolaze i koji ih gradi, oblikuje u kvalitetne ljude”.</p><p>Izvrsni glazbeni mentor, još veći glazbeni pedagog, Šljivac uvijek podiže ljestvicu i prima se najtežih izvedbi. U subotu su Zvjezdice na svoj rođendanski koncert, koji se izravno prenosio na radijskom kanalu HRT-a, sigurno izvodile Mozartovu Čarobnu frulu, Laudate Dominum, potom Magnificat, Češljaj me, češljaj, majkica... niz klasika, pa niz suvremenih i modernih pjesama.</p><p>Pratila ih je Zagrebačka filharmonija čiji su se članovi u jednom trenutku okretali, navirivali i glavama klimali te sa smiješkom odobravali hrabri odabir maestra Šljivca i izvedbu njegovih Zvjezdica te potom se pridružili pljesku publike. No nisu one samo njegov zbor, djevojke su postale zagrebačka nematerijalna vrijednost te su neizostavne na najvećim koncertima ozbiljne i klasične glazbe u zemlji.</p><p>Jedino je Šljivcu i Zvjezdicama uspjelo barem na trenutak okupiti i grupu Divas, čije su nekadašnje članice upravo potekle iz ovog dječjeg zbora. Počastile su zbor na 35. rođendan i gostovale , ali tu je kao gošća bila i sopranistica Tanja Ruždjak, također nekadašnja “Zvjezdica”, te pjevačica Lara Antić. Manje se zna da je i Nina Badrić pjevala u zboru, kao i Martina Zadro, prvakinja ljubljanske opere.</p><p>Iako u skromnijem izdanju zbog epidemije nego su planirale, Zvjezdice su u subotu oduševile publiku i pokazale da itekako imaju elana, želje i snage da sjaje još dugo godina. Sretan im rođendan!</p>