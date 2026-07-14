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Na Ultri naručio 25 boca Dom Pérignona Luminous za oko 20 tisuća eura, to ponovio i sutra

Piše 24sata,
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Na Ultri naručio 25 boca Dom Pérignona Luminous za oko 20 tisuća eura, to ponovio i sutra
10.07.2026. Split - Prva večer Ultra Europe Festivala DJ Snakes | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Jedan je gost na Ultri u Splitu u dvije večeri naručio ukupno 45 boca Dom Pérignona Luminous te jednu bocu od šest litara

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Tijekom vikenda na Ultra Europe festivalu u Splitu jedan je gost priredio prizor koji je privukao poglede brojnih posjetitelja. U VIP dijelu festivala naručio je čak 25 boca Dom Pérignona Luminous, a njihova dostava pretvorena je u pravi spektakl, piše Index.

Split: Drugi dan Ultra Europe festivala Split: Gužva nakon završetka prve večeri Ultre
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dok su konobari i hostese u posebnim "bottle presenterima" nosili boce prema VIP stolu, cijelu su povorku pratili prskalice, glazba i atraktivna koreografija. Dio hostesa konobari su nosili na ramenima, dok su u rukama držale prepoznatljive boce sa svjetlećim etiketama.

Kako piše Index, 25 boca bilo je naručeno u posebnom paketu čija je vrijednost iznosila oko 20.000 eura. No priča tu nije završila. Isti se gost sljedećeg dana ponovno pojavio u VIP zoni te naručio još 20 boca Dom Pérignona Luminous, uz dodatnu bocu zapremine šest litara.

Dom Pérignon Luminous posebna je izvedba poznatog francuskog šampanjca koja se od standardne verzije ne razlikuje sadržajem, već izgledom boce. Šampanjac u boci isti je kao i u klasičnom Dom Pérignonu iste berbe, dok je glavna posebnost LED osvijetljena etiketa ugrađena u bocu.

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