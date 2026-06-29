Na vjenčanju Taylor Swift će nastupiti legendarna pjevačica?

Bliži se vjenčanje godine, ono između svjetske glazbene zvijezde Taylor Swift i igrača američkog nogometa Travisa Kelcea. Iako je sve obavijeno velom tajne, sada se nagađa i kako će na vjenčanju zapjevati i legendarna Stevie Nicks, koja je dugogodišnja Taylorina prijateljica.

New York Times izvijestio je prije nekoliko dana da će se par vjenčati u kultnoj dvorani Madison Square Garden u New Yorku te da je Swift zakupila cijeli prostor za višednevno slavlje koje će se održati neposredno prije blagdanskog vikenda 4. srpnja. Navodno će biti dva odvojena događaja - intimno okupljanje 2. srpnja za stotinjak gostiju među kojima su obitelj i najbliži prijatelji, a 3. srpnja će uslijediti velika proslava s otprilike tisuću gostiju.

Foto: Mario Anzuoni

Glasnogovornica njujorške gradske vijećnice, Dora Pekec, potvrdila je za magazin People da je podnesen zahtjev za zatvaranje ulica oko MSG-a u tom razdoblju, što dodatno potpiruje glasine. No, drugi izvori navode da bi se par mogao vjenčati u tajnosti na nekoj drugoj lokaciji, te da će događaj u Madison Square Gardenu biti isključivo proslava za goste.

Swift i Kelce planirali su se prvotno vjenčati 13. lipnja u njezinoj vili na Rhode Islandu, no odustali su zbog te lokacije zbog sigurnosnih razloga i sve većeg popisa gostiju. A na njemu se nalazi i Stevie Nicks te su neki izvori potvrdili za Rolling Stone kako će ova glazbena ikona zapjevati za mladence i goste.

Foto: PROFIMEDIA

Nagađanja o njezinom nastupu pojačala su se nakon što je Swift tijekom četvrte utakmice finala NBA lige 10. lipnja nosila majicu s natpisom "Stevie Knicks", što su mnogi protumačili kao skrivenu poruku i posvetu prijateljici. Osim Nicks, kao mogući izvođači spominju se i country zvijezda Tim McGraw te legendarni Paul McCartney, što jamči glazbeni spektakl.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Jedan izvor opisao je planirani događaj kao "veći od Met Gale", a očekuje se da će među gostima biti brojne poznate osobe iz svijeta glazbe, sporta i zabave. Predstavnici Stevie Nicks, Taylor Swift i Travisa Kelcea još nisu komentirali ove navode.

*uz korištenje AI-ja

