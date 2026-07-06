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VJENČANJE IZ SNOVA

Na vjenčanju Taylor Swift i Kelcea igrali tombolu: Nagrade su bile Cartier satovi i oldtimer

Piše Zrinka Medak Radić,
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Na vjenčanju Taylor Swift i Kelcea igrali tombolu: Nagrade su bile Cartier satovi i oldtimer
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Foto: Instagram
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Iza nas je 'vjenčanje stoljeća' pjevačice Taylor Swift i sportske zvijezde Travisa Kelcea, a polako cure detalji raskošne proslave

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Taylor Swift i Travis Kelce nisu organizirali samo obično vjenčanje nego su svoju proslavu pretvorili u nezaboravnu večer igara upotpunjenu luksuznom tombolom, na kojoj su se kao nagrade dijelili skupocjeni satovi marke Cartier i klasični automobil. Par se vjenčao trećeg srpnja 2026. godine na zvjezdanoj ceremoniji u njujorškom Madison Square Gardenu, a slavlje koje je uslijedilo bilo je sve samo ne obično.

Vanity Fair Oscar Party
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Foto: Instagram

Umjesto tradicionalnog svadbenog prijema, mladenci su za svojih otprilike tisuću gostiju organizirali interaktivnu zabavu. Izvori su otkrili kako su uzvanici tijekom večeri sudjelovali u raznim igrama, čime su skupljali listiće za tombolu i priliku za osvajanje niza vrijednih nagrada.

Bio je to potez koji je osigurao da se gosti ne samo dobro zabave, već i da s vjenčanja odu s darovima koji daleko nadmašuju uobičajene zahvalnice.

Expected wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City
Foto: David Dee Delgado

Među nagradama se našlo nekoliko satova marke Cartier, kao i više dizajnerskih torbica, no predmet koji je ukrao svu pažnju bio je Chevrolet Chevelle iz 1970. godine. Ovaj klasični automobil imao je prigodnu registarsku pločicu "JUST&T MRD", a radi se o istom modelu oldtimera u kojem se par vozio na svom prvom spoju u javnosti, još u rujnu 2023. godine.

Obožavatelji pjevačice dobro se sjećaju trenutka kada je nakon utakmice napustila stadion Arrowhead u tom vintage kabrioletu s Travisom, a taj je prizor postao jedan od simbola početka njihove veze. Nije poznato tko se s proslave odvezao u vrijednom automobilu, no jasno je da se mladenci nisu šalili kada su u pitanju bili darovi za goste.

Expected wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City
Foto: Brendan McDermid

Sam obred vjenčanja održan je pred brojnim poznatim licima u slavnoj dvorani Madison Square Garden. Ceremoniju je vodio glumac i prijatelj para, Adam Sandler, dok je brat pjevačice, Austin Swift, bio njezin "Man of Honor", a brat sportaša, Jason Kelce, kum. Mladenka i mladoženja nosili su kreacije Christiana Diora šivane po mjeri.

 *uz korištenje AI-ja
 
POČELO JE! GALERIJA Parada slavnih na vjenčanju stoljeća: Baš svi su došli na svadbu Taylor i Kelcea
GALERIJA Parada slavnih na vjenčanju stoljeća: Baš svi su došli na svadbu Taylor i Kelcea

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