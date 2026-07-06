Na vjenčanju Taylor Swift i Kelcea igrali tombolu: Nagrade su bile Cartier satovi i oldtimer

Taylor Swift i Travis Kelce nisu organizirali samo obično vjenčanje nego su svoju proslavu pretvorili u nezaboravnu večer igara upotpunjenu luksuznom tombolom, na kojoj su se kao nagrade dijelili skupocjeni satovi marke Cartier i klasični automobil. Par se vjenčao trećeg srpnja 2026. godine na zvjezdanoj ceremoniji u njujorškom Madison Square Gardenu, a slavlje koje je uslijedilo bilo je sve samo ne obično.

Umjesto tradicionalnog svadbenog prijema, mladenci su za svojih otprilike tisuću gostiju organizirali interaktivnu zabavu. Izvori su otkrili kako su uzvanici tijekom večeri sudjelovali u raznim igrama, čime su skupljali listiće za tombolu i priliku za osvajanje niza vrijednih nagrada.

Bio je to potez koji je osigurao da se gosti ne samo dobro zabave, već i da s vjenčanja odu s darovima koji daleko nadmašuju uobičajene zahvalnice.

Foto: David Dee Delgado

Među nagradama se našlo nekoliko satova marke Cartier, kao i više dizajnerskih torbica, no predmet koji je ukrao svu pažnju bio je Chevrolet Chevelle iz 1970. godine. Ovaj klasični automobil imao je prigodnu registarsku pločicu "JUST&T MRD", a radi se o istom modelu oldtimera u kojem se par vozio na svom prvom spoju u javnosti, još u rujnu 2023. godine.

Obožavatelji pjevačice dobro se sjećaju trenutka kada je nakon utakmice napustila stadion Arrowhead u tom vintage kabrioletu s Travisom, a taj je prizor postao jedan od simbola početka njihove veze. Nije poznato tko se s proslave odvezao u vrijednom automobilu, no jasno je da se mladenci nisu šalili kada su u pitanju bili darovi za goste.

Foto: Brendan McDermid

Sam obred vjenčanja održan je pred brojnim poznatim licima u slavnoj dvorani Madison Square Garden. Ceremoniju je vodio glumac i prijatelj para, Adam Sandler, dok je brat pjevačice, Austin Swift, bio njezin "Man of Honor", a brat sportaša, Jason Kelce, kum. Mladenka i mladoženja nosili su kreacije Christiana Diora šivane po mjeri.

*uz korištenje AI-ja

