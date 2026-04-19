Na vrhuncu slave je kupio farmu i otišao iz svijeta glamura, evo što danas radi slavni glumac

Hayden Christensen rođen je 19. travnja 1981. godine u Vancouveru, a odmalena se bavi glumom baš kao njegova braća i sestre. Imao je 12 godina kada je debitirao na malim ekranima u seriji "Family Passions". Tijekom narednih godina pojavio se u nekoliko serija i filmova, no veliki proboj dogodio se kada je s kanadske scene prešao na američku. Producenti su prepoznali njegov potencijal nakon što se 2000. pojavio u seriji "Higher Ground", a za film "Life as a House" iz 2001. dobio je nominacije za Zlatni globus i nagradu SAG. Glumio je i u kazalištu u tom periodu, a kritika ga je obožavala u filmu "Shattered Glass".

Na prijelazu milenija objavljeno je i kako će Christensen glumiti Anakina Skywalkera u filmovima "Star Wars: Episode II – Attack of the Clones" i "Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith". Redatelj George Lucas sam je odabrao Christensena među čak 1500 drugih glumaca. Onda je zaključio kako Hayden jedini ima "to nešto" zbog čega je briljantan za uloge Skywalkera i Dartha Vadera. Slavni glumac onda je potvrdio svoj status velike holivudske zvijezde, a časopis People ga je 2005. uvrstio među 50 najljepših ljudi na svijetu.

Ipak, dvije godine nakon "Ratova zvijezda", Christensen je odlučio napraviti neočekivani potez. Kupio je farmu u Ontariju te je otišao iz svijeta glamura. Kasnije je govorio kako nije htio postati uobraženi glumac. Odlično se zabavljao dok je glumio, no rekao je da nije htio ići kroz život da ima osjećaj kako mu sve dolazi bez pretjerane muke. Priznanja su mu laskala, no nije ga to previše diralo. Na farmi je sam izgradio svaki detalj, a na njoj radi i danas.

Nastavio je prihvaćati uloge, a s kolegicom Kate Bosworth pojavio se u filmu "90 Minutes in Heaven" 2015. S Bruceom Willisom je između ostalog glumio u filmu "First Kill", no svaki put između snimanja bi odlazio kući. Medijima se nije previše eksponirao, a brojni tabloidi jedno su vrijeme brujali o tome kako je pitanje hoće li se više ikada vratiti na velika platna. Godine 2019. vratio se franšizi "Ratova zvijezda" te je dao glas Anakinu Skywalkeru u filmu "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Hayden Christensen je 2007. godine započeo vezu s glumicom Rachel Bilson. Iako su se godinu kasnije zaručili, prekinuli su, no pomirili su se nekoliko mjeseci kasnije. Kćer su dobili 2014. godine, a konačno su se razišli 2017. Bilson je u podcastu "Let’s Be Honest" kako su danas u sjajnim odnosima.

- Slažemo se zaista sjajno. Radimo puno toga zajedno i uspjeli smo održati kvalitetnu vezu iako više nismo par. Nikada se nismo ni vjenčali pa bi se moglo reći da smo pronašli neki svoj put u svemu ovome. Bliska sam s njegovom obitelji, ali već se dugo znamo i nikome to nije čudno - komentirala je glumica.