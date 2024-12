Na Zlatkovoj farmi u 'Ljubav je na selu' slijedi najveća svađa do sad: 'Ne želim ga više vidjeti!'

Romantična putovanja u punome su jeku za većinu parova. I dok neki istinski uživaju, drugi su sve nesigurniji u svoje osjećaje. Valentina će na Korčuli preuzeti inicijativu pa planirati baš sve aktivnosti, i svoje i Tonijeve.

- Otkad sam s Valentinom, naoružan sam do zuba što se tiče strpljenja - poručit će farmer pa u jednom trenutku čak završiti na terasi na "hlađenju".

Tatjana i Željko putuju na Vis, sretni jer će se konačno moći prepustiti jedno drugome. Sve otvoreniji su i Milena i Ivo, no ona će imati neke posebne zahtjeve prije prvog poljupca.

- Očekujem od njega da vodi, da vidim je li sposoban biti stup, muškarac. Umorila sam se od vođenja - poručit će.

Voditeljica Anita Martinović uputit će se u Lonjsko polje kako bi se susrela s Ivicom i djevojkama. Zbog nekih izgovorenih riječi, Ilona će čak pustiti i suzu.

- Rekla sam da ćemo ići korak po korak, da se još malo bolje upoznamo, jer brak je nešto posebno - obznanit će.

Anamarija će se sve više udaljavati od Darka, koji će biti spreman na sve kako bi je zadivio, pa čak naučiti i plivati te pobijediti strah od vode.

U Sarajevu, Ilija i dalje pokušava doznati što Ruža osjeća prema njemu, no njeno je odbijanje sve snažnije.

- Drži vrata otvorena. Mulja, traži bolju opciju od mene - smatrat će Ruža, dodavši kako zna da se dopisivao i s drugim ženama.

Nakon žestoke svađe, Zlatko, Antonija i Blanka pokušat će izgladiti sve odnose, no sve to izazvat će novu veliku raspravu, nakon koje će one jasno poručiti: "Neću danas spavati kod njega! Ne želim ga više vidjeti!"

