Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (41) gostovala je u podcastu kod voditeljice Ane Radišić. Ispričala joj je detalje o trudnoći, svirkama i planovima za budućnost. Rekla je kako se nada da će sin imati stila baš kao njegov otac.

POGLEDAJTE VIDEO: Maja i Nenad vesele se prinovi

- Muž mi se oblači lijepo. I nadam se da će mali povući to na tatu, ali i teško je da dijete uz Marka Grubnića i sve nas ne bude modno osviješten - rekla je Maja i dodala da će dječak biti šminker. Trudnice inače znaju svašta čitati i tako same sebi naprave pritisak prije porođaja. Maja zato kaže da ona ništa ne čita.

- Ničeg se ne bojim i ništa ne čitam. Znate me svi kao neozbiljnu, ali ja sam u ozbiljnim godinama. S poslovne strane sam odradila puno više nego što sam mislila. Ako je toliko žena uspjelo s bebom, nadam se da neću ja napraviti neku glupost - našalila se. Rekla je i kako je trudnoća ista stvar kao i vojni rok po duljini trajanja. Voli to što je ostala trudna kad je svima život stavljen na čekanje jer nije imala osjećaj da nešto zaostaje za drugima.

- Jedva čekam da dođe beba jer ništa toliko dugo nisam čekala. Izludila bih da sada svi idu svirati i da idu po događajima, ali eto, nitko ne ide nigdje. Niti jednu gažu nisam izgubila zbog trudnoće, a mali je došao u pravom trenutku - kaže.

U njezinu poslu bitno je unaprijed sve isplanirati, pogotovo zato što imaju i Majushku, posebnu liniju kozmetike i dječjih proizvoda. Čim rodi, nastavlja pjevati.

- Sve ćemo stići, sve svadbe koje se nisu dogodile u prošloj godini imat ćemo ove - poručuje. Prije nego što je upoznala supruga Nenada bila je pet godina bez dečka. Otkriva da joj je najgore bilo nedjelom jer bi došla umorna s gaža i samo bi htjela s nekime biti pokrivena dekom, a nije imala dečka.

- Pet godina sam se ispucala, a onda sam našla dečka koji voli isto što i ja. Putovati, jesti... Našla sam najboljeg frenda s kojim možeš ići spavati. Prezabavno mi je s njim - govori. Ime za sina koji stiže u ožujku još nisu smislili, ali imaju popis.

- 10 imena je na popisu, negdje sam dala i dva imena. Neće biti hrvatsko, za curicu smo imali odmah ime, ali onda smo saznali da je dječak. Bili smo uvjereni da će biti curica, Nenad je problijedio kad je čuo da će biti dječak. Ja znam samo sve o tilu, štiklama, a onda sam morala kupovati bagere, pištolje... - govori kroz smijeh pa nastavlja:

- Prijatelji šalju prijedloge, ali dodaju dio svog imena... Grubnić želi da se zove Mark... Ima nekih stvari što bih htjela da maleni ima. Željela bih da ima moje prste, muž ima debele, ali dobro na mome mužu je sve super, neka ima moj nos... Muževljeve su osobine fine pa bih voljela da to povuče na njega. Ja sam duhovitija, pa neka to bude na mene, a i bit će ovan po horoskopu pa vjerujem da će biti svoj gazda.

Istaknula je i da jako nalikuje na svoga oca.

- Moja mama je normalna, a ja sam isti tata. Putovanja, ajmo okrenuti svijet, a mama bi se pitala 'Zašto?'. Mama je uzbuđena zbog moje trudnoće, plakala je kad sam joj rekla. Uhvatila se trčanja da bude u formi za bebu - priča pjevačica koja govori da je uspjeh i ego motiviraju za dalje.

Inače je spavala četiri sata, a sad kaže da odspava po pet sati. Što se tiče raspodjele kućanskih poslova, većinu obavlja suprug.

- Muž kuha, da mi samo da narežem češnjaka, ni to nekad ne napravim dobro. Ono što ja napravim nije fino, kad je bio lockdown sam čistila, ali ne bih ja to više. Nisam domaćica, sama pomisao da idem čistiti, prati prozore, to me iznervira, ali to je zato jer se meni ne da. Nisu svi za sve. Mogu napraviti nešto za jesti, nije da ne mogu, ali neće biti tako fino - priznaje.

Dugi niz godina ima iste suradnike, bend, stilista, vozača i kaže da joj je najvažnija odanost.

- Moram se osjećati prirodno u svom okruženju, zamisli da ja moram glumatati. Laži ne podnosim, nisam svadljiva pa ako mi se nekad nešto ne sviđa, zaguram pod tepih. Trudim se da svi budu sretni, ali tražim ih da odrade svoj posao. Ništa ne skrivam, iako sam na sceni već 20 godina. Nisam promiskuitetna, ne drogiram se, iskrena sam jer ne moram lagati, nemam mrlja u karijeri - govori Maja i kaže kako je u životu napravila više nego što je mislila da hoće.

- Neke stvari sigurno ne bih ponovila, ali jako sam zadovoljna. Bitno mi je da imam gdje pjevati, ali ništa mi nije palo s neba. I zato sada kad dolazi beba, mirno idem u projekt majčinstva. Sve sam stigla, da, dijete će imati malo stariju majku, ali ima malo mlađeg tatu - rekla je za kraj.