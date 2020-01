Obitelj mu je vječna podrška: 'Najveću snagu daju mi djeca...'

Iako je u osmom desetljeću života, Mustafa Nadarević (76) o pravim umirovljeničkim danima ne razmišlja. Svjestan je kako glumac može igrati najbolje uloge do kraja života ako racionalno raspoređuje energiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne razmišljam o tome da prestanem igrati jer vjerujem u sudbinu. Bojim se samo da ne ostanem zbog bolesti nekome na teretu i brizi. Imam strah od toga. Smrt mi nije toliko strana, strašna i nepojmljiva koliko bojazan da sam nekome opterećenje. Nemam strah od ‘odlaska’. Imam strah od ‘strašnog odlaska’. Život može potrajati još jako dugo. Može i kratko. Zato treba uživati u svakom trenutku i iskoristiti ga - govorio je glumac kojega život nije mazio. Popularni glumac tako je nedavno šokirao javnost. Bori se s rakom pluća već duže vrijeme, a sad je progovorio o tome za kampanju 'Udahni za život'.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

- Kad sam shvatio da je to dio života, da je bolest dio života, onda sam je prihvatio. Kad nešto prihvatiš s ljubavlju, onda se može pobijediti zloćudna bolest - rekao je nedavno Mustafa za Media Servis. Naglasio je da je, na sreću, došao na vrijeme na pregled.

- Meni je doktor još kao malom djetetu bio 'jao', od zubara nadalje, sve je bilo strašno. Dobro je da se ide na vrijeme na preglede, jer onda je izlječivost vrlo blizu - izjavio je glumac još 2014. godine za 24sata. Smatrao da se u mladosti lakše nositi s gubicima jer je tad još širok put pred tobom. Smisao za humor nikad ga nije napustio.

Foto: Privatni album

Kao glavni adut bosanskohercegovačke serije “Lud, zbunjen, normalan”, u kojoj igra umirovljenika Izeta Fazlinovića, na kojega se odnosi prvi pridjev iz naziva serije, Nadarević je svoju popularnost višestruko uvećao. Ipak, to ga nije nimalo promijenilo. Ostao je prije svega čovjek posvećen obitelji. Iz braka s prvom suprugom Jasnom ima kćer Nadiju, koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a iz drugog braka sa Snježanom kćer Nani i sina Ašu.

- U životu me ponajviše hrani moje najveće bogatstvo - moja djeca. Nadija, najstarija moja kći, prije osam godina rodila mi je unučicu Asmay, koja me potiče da joj pružim ulogu djeda. Onoga djeda koji se s njom može igrati, koji može skočiti na pod i valjati se s njom. Mali je vražićak i uživam u svakom trenutku koji provodimo skupa. Svojoj mlađoj djeci, kćeri Nani i sinu Aši, želim biti prijatelj, čovjek koji je tu za njih, na kojega se mogu osloniti. Oni su moja snaga i daju mi volju da idem naprijed - opisivao je tad Nadarević, koji nikad nije ljetovao niti se odmarao. Godinama je radio na Dubrovačkim ljetnim igrama ili Splitskom ljetu. Svoju oazu imao je na Hvaru, a sad mu više odgovara kontinentalna klima jer se odlično spava.

Foto: Privatni album

- Više nemam snage biti na ljetovanju i buditi se nekoliko puta noću od vrućine dok me komarci izjedaju. Postao sam možda malo komotan, no mojim godinama više odgovara planina nego obala - rekao je Mustafa. Godinama aktivno igra golf. Navukao se na taj sport, što i nije bilo teško s obzirom na to da igra u najljepšem klubu u Zaprešiću, koji nije nimalo šminkerski.

- Prijatelji i ja smo tamo već standardna postava. Dio vremena sjedimo na terasi promatrajući teren, a onda se ozbiljno hvatamo palice i igre. Preferiram pucanje golf-loptica više od lijenog obilaženja terena. Sport odgovara mojim godinama, a cijelo tijelo mi je u pokretu, kako su mi doktori i preporučili - pričao je Nadarević.