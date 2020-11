\u00a0

Prvo budi \u010dovjek pa onda budi \u0161to god ho\u0107e\u0161. Boli te min\u0111olina \u0111oli za\u0161to tamo neka i ne\u010dija \u017eena, majka, materina, da ne ka\u017eem ...., vagina (oprosti mi Bo\u017ee ovu umjetnu pristojnost) ide u u frizerski, kozmeti\u010dki, na masa\u017eu, putuje, ima mu\u0161ke prijatelje, izlazi na elitna i manje elitna mjesta i nikad nije vi\u0111ena dva puta u istoj haljini, ko\u0161ulji, bilo \u010demu. Nek te ne \u017eulja ima li silikone u sisama, dupetu, gubicama. \u017dena bre\u010di, u svakom smislu. Mo\u017ee joj se sve \u0161to po\u017eeli. Intelektualna, vizualna, emocionalna i energetska bomba! To dobro znaju one tamo ne\u010dije \"ljubavi, du\u0161ice, jedini i najdra\u017ei\" \u0161to joj ostavljaju kamione srcadi na svaku sliku, dok kod ku\u0107e, u mraku, jebu otrnjak. Dosta je umjetne fino\u0107e. Dosta je i toga da se od zabadanja nosa u tu\u0111i \u017eivot, svoj vlastiti, slinav, ne obri\u0161e. Da me se pro\u0111u svi \u0161to podrazumijevaju da je \u017eeni mjesto unutar nekih okvira. Vi se slobodno uokvirite, a ja \u0107u do zauvijek da \u017eivim po svom, slobodna i neoptere\u0107ena formama. Kad ste zadnji put u\u010dinili nekoga istinski sretnim? Kad ste nahranili i obukli besku\u0107nika, potrebitog? Kad ste unijeli promrzlu i gladnu \u017eivotinju sa ulice u ku\u0107u i dali joj dom, sigurnost, ljubav? Kad ste zadnji put zagrlili nepoznatog \u010dovjeka jer je to u tom trenutku bilo ono \u0161to mu treba? Kad ste pokucali starici iz kom\u0161iluka na vrata, sa vre\u0107icama punim vo\u0107a, soka, mlijeka, mesa, \u010dega god, oprali joj i slo\u017eili ve\u0161, sredili stan, pozvali je kod sebe na ru\u010dak? Kad ste pokrenuli lavinu, u\u010dinili sve \u0161to je mogu\u0107e da bi netko dobio mogu\u0107nost da \u017eivi, kupio lijek? Kad ste se pogledali u ogledalo i osmjehnuli se svom odrazu, nesavr\u0161enom, ali zadovoljnom u svojoj ko\u017ei? Niste nikad. \u017dena iz prvog dijela pri\u010de jeste. Sve to, mnogo puta. \u010cak i sada, dok je olajavate po bjelosvjetskim iskupljali\u0161tima tra\u010deva. Dok vi tako isprazno dangubite, mrze\u0107i sebe i sve \u0161to vas okru\u017euje, ona \u017eivi i voli \u017eivot. To je va\u0161 krajnji domet i svjesni ste toga. Ona nema granica, osim onda kad ih sama postavi. Onaj tko drugom kroji ga\u0107e, nema kad svojih oprati. #samo_ka\u017eem Hvala na pa\u017enji i dovi\u0111enja. \ud83d\ude0e





A post shared by NadiaLeonardo (@nadialeonardo308) on Nov 2, 2020 at 7:16am PST