- Od \u017eena preferiram ribetine. One kur*evite i bahate koje na sebi nose stotinu mu\u0161kih \u017eelja, a u sebi \u017eelju za jednim. One slatke doma\u0107ice zovu ku*vama, a slatke glupa\u010dice 'lujkama'. One koje su mangupi, majke, sestre, ratnice i lavice. Koje ru\u0161e predrasude i pobje\u0111uju prvenstveno sebe. Od \u017eena volim one koje je te\u0161ko voljeti - napisala je Nadia.\u00a0

Njezine pratiteljice na dru\u0161tvenoj mre\u017ei slo\u017eile su se s napisanim.

- Uglavnom se mu\u0161ki rod takvih \u017eena pla\u0161i. Mi smo ve\u0107e mu\u0161ko nego op\u0107enito mu\u0161ki rod. Oni su se samo roditi kao mu\u0161karci. Ali bitno je kako \u017eivi\u0161, bori\u0161 se i uza sve to \u010dvrsto i sigurno kora\u010da\u0161 kroz \u017eivot. Bez pokazivanja straha, samo jako, hrabro, samo naprijed, pozitivno. \u017divjele jake \u017eene! - komentar je kojim je jedna od pratiteljica podr\u017eala Nadiju..

Nakon emitiranja showa Ami\u0107 je na neko vrijeme 'pobjegla' s dru\u0161tvenih mre\u017ea,\u00a0ali se sada vratila.\u00a0

- Da, vratila sam se. I da, dobro sam. U\u017eivam uz svoj mali dio svemira. Voli vas va\u0161a Nadia - napisala je svojedobno.

