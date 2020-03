Nadia: Tvoj mikrofon me žulja, Luka: Hm, nije to bio mikrofon Ja sam žena. Imam osjećaje. Nije to ništa neprirodno, svi se mi ljubimo - rekla je Nadia nakon poljupca s Lukom. Kaže da je zaslužio pusu, a zasad ništa više neće među njima biti...