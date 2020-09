Nagađanja potvrđena: Tristan i Khloe viđeni su skupa u šetnji

Košarkaš Thompson prevario je članicu obitelji Kardashian dok je bila trudna. Zbog toga ga je zamrzila cijela obitelj, a sad mu je sve oprostila jer želi da bude što bliže dvogodišnjoj djevojčici

<p>Reality zvijezda <strong>Khloe Kardashian</strong> (36) i košarkaš <strong>Tristan</strong> <strong>Thompson </strong>(29) izgleda da su zakopali ratnu sjekiru. Iako je tvrdila da mu nikada neće oprostiti preljub s najboljom prijateljicom njezine sestre <strong>Kylie Jenner</strong> (23), <strong>Jordyn</strong> <strong>Woods</strong> (22), par se pomirio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali u obitelji Kardashian, Jenner i West</strong></p><p>Kako pišu strani mediji, sve se to dogodilo zbog njihove malene djevojčice <strong>True </strong>(2). Khloe želi da njezin otac bude što bliže malenoj pa su se zbog toga morali i pomiriti kako bi mogli podnijeti jedno drugo.</p><p>Ipak, izgleda kako se tu ne radi samo o pomirenju kako bi mogli svi troje provoditi više vremena zajedno već se radi o tome da mu je Khloe dala novu šansu s obzirom na to da se Tristan dugo trudio oko njih i nastojao se iskupiti. </p><p>Khloe je svjesna da je javnost osuđuje jer smatraju da mu to nije smjela oprostiti, ali tvrdi da ona samo želi da budu obitelj.</p><p>- Ono što mnogi zaboravljaju je da mi imamo dijete i da se to nikada neće promijeniti. Naša kći nam je prioritet i tako se ponašamo - rekla je.</p><p>Šuškanja o tome da su se Khloe i Tristan pomirili započeo je Khloein nekadašnji šogor <strong>Scott Disick</strong> (37), koji s najstarijom sestrom u obitelji,<strong> Kourtney</strong> (41), ima troje djece. </p><p>- Tristan Thompson je sretan čovjek - napisao je Scott u komentaru na posljednju Khloeinu objavu na Instagramu te je tako potvrdio kako je par ipak opet zajedno. </p><p>Osim toga, ulovile su ih i kamere i sve potvrdile. Par je bio u romantičnoj šetnji, a cijelo vrijeme ih je pratila kamera njihova reality showa 'Keeping Up with the Kardashians'. Nedavno su i vježbali skupa. Izvor je za strane medije rekao kako Tristan nije skidao osmijeh s lica. </p><p>- Pričali su dok su hodali. Bili su zaigrani i, po meni, bili su jako sretni - rekao je izvor. </p><p> </p>