Kratka priča je forma koja me najviše inspirira i intrigira, poetika kratke priče je u ljudskom životu, ona je u stanju zahvatiti onaj neki prostor tišine. Bavi se samo jednim događajem u životu lika i onda može usporiti vrijeme i zadirati u te psihološke procese. Ja stvarno tragam za izrazom kojim bih htjela dočarati jedan 'ugao' koji kratka priča može zahvatiti. Na neki način provocirati.

Izjavila je to Staša Aras, koja je sa svojom zbirkom "12 pred zidom" ušla u polufinale Književne nagrade Fric. Takvu je odluku, na temelju 51 pročitanog djela, donio žiri u sastavu Tomislav Brlek, Hrvoje Klasić, Dragomira Majhen, Jagna Pogačnik, Čedo Prodanović, Igor Vikić i Dubravka Vrgoč. "12 pred zidom" zbirka je od 12 priča tematski i formom raznolikih.

Aras ističe kako ih je većina smještena na Mediteran, na kamen koji "oblikuje karakter", na "pozornicu tih malih mjesta", ispisala je "sve ono što živimo", kao i stvari koje nisu "dobro probavljene". Teme su raznovrsne: rat, odnos prema rodnome mjestu i osjećaju pripadnosti, putovanja, izdaja najmilijih ljudi, nasilje nad ženama, školski sustav, socijalni problemi i druge.

- U principu pišem, neki put bude bezveze, a nekada dođem do tog nekog dubljeg prostora i onda napišem priču. Svaka ova priča rađena je mjesecima, to svakako nije 'sjedni pa napiši priču', ponekad je to samo ideja, ili prikupljanje ideja, neke su vječne odrednice, primjerice odlazak ljudi iz rodnog mjesta, godinama me to fasciniralo jer sam shvatila da je iz Zadra u jednom trenutku otprilike u tjedan dana otišlo više od 10.000 ljudi. To mora da je ostavilo nekog traga - rekla je Staša.

Staša Aras dosad je objavila tri zbirke poezije, "Takve se stvari događaju ljudima", "Nedolično i vrijedno spomena" i "Premještanja", te zbirku kratkih priča "Meke granice". Za kratke priče dobila je nagradu "Mate Raos" od ogranka Matice hrvatske u Vrgorcu 2012.; nagradu Vranac knjižare Karver iz Podgorice 2013. i Vranac 2014. A na natječaju Treći trg (Beograd, 2020.) dobila je nagradu za najbolji roman u kategoriji druge knjige proze, za roman "Horor vacui".

Ovogodišnja Nagrada Fric, kojom se bira najbolje prozno djelo objavljeno od srpnja 2020. do srpnja 2021., prvotno objavljeno kod hrvatskog nakladnika, na jeziku za koji nije potreban prijevod, zbog čega nagrada nije usko nacionalno nego i regionalno usmjerena, prva je njezina svečana obljetnica - petogodišnjica. Nagradu Fric organizira tjednik Express, a glavni pokrovitelj je Barcaffe. Sljedećih 14 dana imat ćete priliku na Facebook stranicama 24sata, BestBooka i Nagrade Fric slušati i gledati intervjue sa svih 14 autora, koje će voditi koordinator nagrade Kruno Lokotar. Objava imena finalista, odnosno užeg izbora Nagrade Fric, bit će u četvrtak, 25. studenog, na pulskom sajmu knjiga. Pobjednik će, osim Žiroskopa, dobiti 75.000 kuna u bruto iznosu. Svi naslovi uvršteni u širi izbor i njihovi autori bit će predstavljeni u Expressovu mjesečniku za književnost BestBooku, kao i na svim pratećim online platformama Expressa i 24sata. Dosadašnji dobitnici Nagrade Fric su Damir Karakaš ("Sjećanje šume"), Jurica Pavičić ("Crvena voda"), Darko Cvijetić ("Schindlerov lift") i Marko Gregur ("Vošicki").