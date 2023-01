Najavili Mela Gibsona kao gosta na karnevalu pa su ga izbacili: 'Pa on je pričao protiv Židova!'

U New Orleansu je svake godine velik događaj kada organizacijski tim 'Krewe of Endymion' najavljuje velike maršale za godišnju paradu Mardi Gras (op.a. pokladni utorak).

Prošle subote neočekivano su najavili glumca Mela Gibsona (67) kao jednog od glavnih maršala za bučnu paradu koja će se održati 18. veljače.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nekoliko članova izrazilo je mišljenje da je to užasna ideja. Bili su ljuti, rekavši da žele natrag svoju članarinu, koja iznosi otprilike 3000 dolara godišnje, i tvrdeći da je Gibson loš izbor - rekao je jedan dugogodišnji član Endymiona za The New York Post.

Foto: Galaxy/PA Images/PIXSELL

- Mislim da članovi izvršnog odbora nisu razumjeli posljedice toga da Gibson bude veliki maršal - dodao je i objasnio da su sljedećeg jutra članovi dobili veliki broj uznemirujućih tekstualnih poruka od ljudi koji smatraju da je Gibson antisemit.

Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL

'Urlao je da su Židovi krivi za sve ratove'

Radi se o incidentu iz 2006. godine.

Gibson je vozio pijan u Los Angelesu. Kad su ga zaustavili, policajcu je rekao da će požaliti ako ga uhiti i da on praktički posjeduje Malibu.

- Urlao je da su Židovi krivi za sve ratove u svijetu i pitao je policajca je li i on Židov - pisalo je u izvješću. Mel Gibson se kasnije ispričao.

- Borim se s alkoholizmom cijelu svoju odraslu dob i jako mi je žao zbog užasnih riječi koje sam izgovorio. Bio sam izvan kontrole i rekao sam stvari koje ne vjerujem - rekao je tada Gibson.

Članovi organizacijskog tima bili su šokirani kad su čuli da je Gibson predložen za paradu.

- Ljudi su govorili kako je to suludo i pitali što možemo učiniti da ispravimo pogrešku. Ja sam Židov. Bio sam šokiran i razočaran. Bio je to veliki propust - izjavio je dugogodišnji član Endymiona, a Gibson je izbačen s parade samo jedan dan nakon što je najavljen.

Foto: PPLF

- Krewe of Endymion dobio je značajne povratne informacije o našoj najavi velikog maršala. Neki od ovih komentara uključivali su prijetnje koje izazivaju veliku zabrinutost. U najboljem interesu sigurnosti naših vozača, posebnih gostiju i svih koji nas dočekuju na ulicama, Mel Gibson neće jahati kao veliki maršal na našoj paradi 2023. - rekao je predsjednik Endymiona Dan Kelly u službenoj objavi.

Ostaje misterij kako je Gibson izabran za čast maršala kad nema neku jasnu povezanost s New Orleansom.

- Pretpostavljam da je netko iz upravnog odbora Endymiona imao kontakt i Gibson je to želio učiniti - rekao je Arthur Hardy, izdavač godišnjeg "Vodiča za Mardi Gras".

Najčitaniji članci