Može li netko molim vas obavijestiti Djeda da bi svim ljudima trebao donijeti radost. Ovo je pogled čovjeka koji će vas odalamiti po glavi biljarskim štapom. Doduše, ima dobre šiške, stoji u opisu fotografije koja prikazuje omot Kićinog blagdanskog albuma iz 1984. na stranicama časopisa NME.

Slavni glazbeni časopis omot albuma 'Christmas with Kićo' 2013. godine proglasio je najgorim na svijetu. Četiri godine prije toga, britanski The Sun dao mu je istu titulu.

No pokojni Krunoslav Kićo Slabinac bio je ponosan na svoj album koji je jedan od najprodavanijih domaćih božićnih albuma. Prodao se u pola milijuna primjeraka. Kada je album izašao na CD-u, omot je promijenjen.

No pjevaču 'laskave' titule nisu smetale.

- Nije se tu pisalo o kvaliteti pjesama, nego su naši zločesto preveli krivo. Pisalo je da je omot loš, ali na toj listi najgorih su Madonna s ‘Mothers’s Child’, pa i Elton John sa svojim božićnim albumom. U tom društvu meni je velika čast biti - kazao nam je Kićo svojedobno.

Osim Kiće, Madonne i Eltona Johna, ovi izvođači ponosni su vlasnici 'najgorih omota božićnih albuma svih vremena'.

"Merry Christmas with the Mom and Dads"

Nekakva čudna obitelj stoji pred borom i ponosno izlaže svoje poklone. Majka je eto dobila novu kecelju ili što je već ovo. Mogao im je neki član šire obitelji reći da izgledaju čudno. Ali, eto, nije, pa ih evo kod nas.

Los Tremendos Sepultureros "El nino del Tambor"

Tip koji u isto vrijeme izgleda kao kriminalac i policajac, njegov prijatelj koji ne može pomaknuti pogled s čudne lutke na podu, dama koja se nekako uvukla u mini odijelce bake Mraz, tip koji se ukočio, tip koji izgleda kao da je mrtav i odrasli muškarac koji se igra s autićem svakako su garancija dobre božićne glazbe.

Rusty Diamond "X-mas project 4"

Rusty je očito pobornik taktike golotinja sve prodaje. Pa tako i Božić. Nema veze što priča kaže da je to Isusov rođendan, daj ti nama polugolu žensku stavi na omot.

"Redneck Christmas"

Djedica je uhićen, a ovako na prvu, vjerojatno su pjesme s albuma pune ljubavi. Ponekad i incestuozne.

Heino "Deutsche Weihnacht... und festliche Lieder"

Plava zalizana frizura i tamne naočale u kombinaciji s ovim džemperom... Apsolutno dobitna kombinacija njemačkog pjevača.

"Roseanne Barr sings the Christmas classics"

Da, ona pjeva i to božićne pjesme. A tkogod je album kupio jer mu se svidio omot albuma, vjerojatno će uživati u blagdanskim klasicima.

Rudy Ray Moore "This ain't no white Christmas"

Cover albuma dovoljno govori pa daljnji opis i nema nekog smisla...On ne želi Božić bijeli.

"A first Christmas record for children"

Ploča za... djecu? Možda i je, ako svojoj djeci želim noćne more u kojima se pojavljuju demonski gnomovi

Thore Skogmans Julskiva "Klappa pa!"

Vrsaljko je imao "la-pa-pa", a gospon Thore ima "Klappa pa". I zaista bogat božićni stol. Vidimo meso, razne nareske, grožđe, kolače, banane, kavu... Uvijek nam je drago vidjeti nekog ovoliko sretnog.

"Jingle cats"

U opisu albuma stoji 'pravi mačići pjevaju 20 klasičnih božićnih hitova'. Sudeći prema omotu, to čine s malo zadovoljstva. Netko je zapravo smislio i odobrio ovaj album...

Mike Adkins "Thank you for the dove"

Netko mu je poklonio golubicu i on je jako zahvalan, iako ni sam ne zna gdje će je držati, što golubice jedu, treba li kavez... Ali svejedno je zahvalan jer ponekad je sama misao bitnija.

Eilerts Jul "Christmas"

Švedski imitator Elvisa Presleyja kod nekih izaziva strah. On je zadnja osoba koju bismo željeli vidjeti u svom domu na božićno jutro.

John Travolta & Olivia Newton John "This Christmas"

Možda smo ih obožavali u 'Briljantinu', no izabrali su krivi album za ponovno ujedinjenje. Izgledaju kao da ih netko pod prijetnjom drži za istim stolom, a da spase život moraju hiniti sreću i bliskost.

Paul Holt "Fifty grand for Christmas"

Album nastao zbog oklade između Holta i Simona Cowella. S tim albumom, Paul je trebao dospjeti na broj 1 britanskih top ljestvica kako bi mi Cowell isplatio 50.000 dolara no dospio je samo do broja 35. Sigurno zbog omota.

Jim Nabors "Christmas"

Daj mi te limeta/mlade banane zelenkasto-žute i ja ću pozirati. Tako je nekako izgledao dogovor prije fotkanja za cover.