Najbogatije pornoglumice koje su dobro unovčile golotinju...

Što god tko o njima mislio, one su iskoristile svoj status porno ikona i mahom tražile ogromne honorare, ali i osnivale svoje tvrtke u toj unosnoj industriji

<p>Porno industrija je jedan od rijetkih biznisa u kojem dominiraju žene, barem što se financija tiče. Naime, porno glumice su najčešće i peterostruko više plaćene od svojih kolega, a velik broj njih iskorištava svoja znanja i poznanstva te nakon odlaska u "mirovinu" same osnivaju svoje tvrtke ili kreću u producentske vode. </p><h3>Nikki Benz (38)</h3><p>Pornoglumica Nikki Benz prema posljednjim podacima 'teška' je milijun dolara. Prije dvije godine došla je u središte skandala kada je protiv vlasnika studija Brazzers te pornografskog redatelja <strong>Tonyja Tedeschija</strong> (56) i njezinog kolege, Španjolca <strong>Ramona Nomara</strong> (46). Nikki tvrdi da je doživjela seksualno nasilje dok je snimala 45-minutni video seksa. </p><p>- Nomar mi je u usta gurao moje donje rublje i istodobno ulijevao vodu u grlo pri čemu sam se skoro ugušila - ispričala je svojedobno istraumatizirana porno glumica.</p><p>Tvrdi da ju je udario u glavu zbog čega je počela krvariti. Također se požalila na ponašanje redatelja koji ju je seksualno dirao, iako na to nije pristala. </p><h3>Asa Akira (34)</h3><p>Ova pornoglumica 'teška' je 1.500.000 dolara. Prije sedam godina okrunjena je i titulom najbolje pornoglumice. Asa se odmah pohvalila i na Twitteru, na kojem je nedavno napisala da je zadnju knjigu pročitala kad je imala 15 godina.</p><p>- To je bilo prije 600 penisa - rekla je u svojem stilu. Seks u troje, dvostruka penetracija, analni seks i najbolja guza samo su neke od vrućih kategorija u kojima je Amerikanka japanskog podrijetla pomela konkurenciju.</p><h3>Lisa Ann (48)</h3><p>Jedno od definitivno najprepoznatljivijih lica porno industrije definitivno je američka glumica za odrasle Lisa Ann. Sa 47 godina mnogima omiljena gospođa iz kategorije MILF rekla je dosta i objesila kondome o klin. Ann je više od 20 godina bila ogromna 'faca' u porno industriji, a čak i oni manje zainteresirani za posjećivanje stranica za odrasle i vježbanja bicepsa sjetit će se barem njezine famozne uloge Sarah Palin, američke političarke, bivše guvernerke i u to vrijeme (2008.) kandidatkinje Republikanske stranke za mjesto potpredsjednika SAD-a. </p><h3>Sunny Leone (39)</h3><p>Ova glumica 'teška' je 2.500.000 dolara. Osvojila je brojne prestižne nagrade na području pornografije. </p><h3>Sasha Grey (32)</h3><p>Prekinula je stereotipove, prelazila granice uobičajene i predstavila svijet odraslih filmova puno ružičastu nego što je danas prihvaćeno. Ona je sama imenovala djelovanjem u porno, ali nakon što je napustila set, dokazala je da se može uspješno ispuniti izvan granica poznate industrije. Prema posljednjim podacima, ova je glumica teška 3.000.000 dolara.</p><h3>Jenna Haze (38)</h3><p>Tijekom svoje bogate karijere za odrasle, Jenna je osvojila nekoliko industrijskih nagrada. 2003. godine osvojila je nagradu za najbolju novu starletu od strane AVN-a, a 2009. godine, nagradu za žensku izvođačicu godine za AVN.</p><h3>Bree Olson (33)</h3><p>U svijet pornića ušla je s 19 godina, kao razuzdana tinejdžerka koja je željela seksualno eksperimentirati i na tome zaraditi. Kad se odlučila na rad u porno industriji, uzela je svoje kofere i krenula put Los Angelesa. Kad je otkrila da za jedan dan može zaraditi ono za što bi joj inače trebali mjeseci - prekinula je školovanje i počela graditi karijeru porno glumice. </p><p>Procjenjuje se kako je snimajući filmove zaradila preko sedam milijuna dolara, a danas smatra kako joj je gluma u pornićima uništila život ne zbog posla, već predrasuda ljudi. Kao obučena medicinska sestra može pronaći naći u svojoj struci.</p><p>U razdoblju od 2006. do 2011,. je snimila preko 280 filmova, a danas se smatra borcem za ljudska prava i brisanje stigme s ljudi koji rade u toj industriji.</p><h3>Jesse Jane (40)</h3><p>Jesse Jane karijeru je započela kao manekenka i sudionica raznoraznih izbora za miss. Za razliku od većine kolegica koje je 'netko' pozvao, Jesse se sama javila u porno produkcijsku kuću i izrazila želju da postane porno glumica.</p><h3>Tera Patrick (44)</h3><p>Karijeru fotomodela započela je s 13 godina, ali s 18 se 'povukla' kako bi završila studij mikrobiologije. Uz fakultetsku diplomu, ona u pornićima ne mora 'glumiti' medicinsku sestru, budući da joj je i to zanimanje upisano u radnu knjižicu.</p><h3>Jenna Jameson (46)</h3><p>Erotske uratke počela je snimati davne 1993. godine, a početke je imala kao model i striptizeta. Nakon prvog uratka bila je momentalno primijećena te se nastavila baviti time, a kako je sama priznala u jednom intervjuu, pornografijom se počela baviti kao osvetom za nevjeru svog tadašnjeg dečka<strong> Jacka</strong>. Sada je ostavila raskalašene dane daleko iza sebe.<b> </b>Potpuno se posvetila majčinstvu te je drastično promijenila izgled. </p>