Ispovijest para: 'Klijenti od nas traže da šaljemo bočice sline, idemo na swingerske tulume'

Porniće koje snimaju plasiraju na inozemno tržište. Kažu kako tamo ima jako puno konzumenata istog životnog stila kao njihovog. Ondje, kaže par, ne moraju strahovati od osuda u društvu, za razliku od Hrvatske

<p>Bračni par iz Hrvatske snima kućne uratke koje prodaju internet stranicama te na tome, kažu, odlično zarađuju. U emisiji <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/provjereno-donosi-pricu-o-hrvatskim-swingerima-koji-snimaju-pornice---619822.html" target="_blank">Provjereno</a> par je pričao o svom načinu života. Imaju djecu, svakog dana idu na posao, žive naoko uobičajenim životom. No, za njih je monogamija nepoznanica i zajedno imaju odnose i veze s drugim parovima ili pojedincima. </p><p>- Uživamo u snimanju pornića. Uživamo. Uopće mi ne smetaju ni kamere, ni reflektori. To mi je tako dobro. Meni je to dobro - rekao je muškarac, koji želi ostati anoniman. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena Friedrich voli pokazivati svoje tijelo</strong></p><p>On i njegova partnerica su u svoje seksualne aktivnosti uključili i druge ljude te su zaključili da na tome mogu dobro zaraditi. </p><p>- Ako je čovjek uporan, ustrajan i ako razumije gledatelje koji ga plaćaju za to, onda se da jako dobro zaraditi. Može se živjeti iznimno luksuznim životom - kaže muškarac.</p><p>Seks pred kamerama, kao i razgovor o tome, nije im stran. No, govore kako to ne može svatko.</p><p>- Moraš biti malo cijepljen u glavi. Ne može se to opisati. To moraš biti takav. Kako objasniti da netko voli jesti čokoladu ili da netko voli voziti sportski automobil, recimo, brže nego što bi trebalo? - govori.</p><p>Prvi film nastao je unutar njihova četiri zida i cilj toga je bio da se dobro upoznaju. Prvi filmovi su, govori par, imali više od milijun pregleda, ali nisu dostupni u Hrvatskoj.</p><p>- Želimo zaštiti svoju obitelj i ne ih izlagat našoj privatnosti jer to je zaista samo za nas, za naše zadovoljstvo - kaže žena, koja također želi ostati anonimna. </p><p>O svom životnom stilu i mijenjanju partnera odlučili su progovoriti jer je u Hrvatskoj to i dalje tabu. Kažu kako danas seks sve pokreće. </p><p>- Mi uživamo u tome da imamo seksualne veze, da si ispunjavamo taj naš sex drive i to nas čini sretnima - kaže muškarac. </p><p>Par se upoznao prije tri godine na radnom mjestu. Ona je tad izašla iz duge veze, dok je on bio slobodan. Tad su već oboje imali djecu. Muškarac je ženi rekao kako ne želi biti pod kontrolom, da ne želi imati restrikcije i biti s nekim tko će ga stalno provjeravati gdje je, s kim i što radi. Tad su zaključili da su isti.</p><p>- I tada smo kroz nekakve maštarije, koje su uključivale treće osobe, došli do jednog iskrenog razgovora u kojem se postavilo pitanje hoće li te maštarije ostati samo maštarije ili tu postoji motivacija da se nešto od toga zaista i dogodi - kaže žena. No, oni ne varaju jedno drugo već traže dozvolu kako bi imali 'izlet' s drugim partnerom.</p><p>- Meni varanje nikad nije bila opcija. Uvijek mi je to predstavljalo veliki psihološki teret da bi se uopće upuštala u tako nešto. Međutim, s druge strane isto mi apsolutna monogamija nije sama po sebi prirodna - kaže žena. </p><p>On je imao pet do šest partnerica, dok je ona pet puta više jer je, kažu, lakše naći muškarca koji bi pristao na takvu što. Partnere upoznaju preko društvenih mreža te im se javljaju razni ljudi.</p><p>- Ljudi koji su zauzetog bračnog statusa svejedno se žele upuštati u avanture bez da to njihov partner zna. Ja tu krećem s otvorenim razgovorom. S moje strane je sve otvoreno. Moj suprug zna gdje sam, s kim sami i što radim. Bilo bi odlično da i tvoja supruga to zna. Međutim, to ne nailazi uvijek na plodno tlo - kaže žena. </p><p>Par, također, ide i na swingerske zabave barem jednom mjesečno.</p><p>- Ono što je prvo pravilo takvih partija, takvih druženja, je da ne moraš ništa što ne želiš. Klasični brakovi štekaju na tom području jer koji ispunjavaju samo formu prema zajednici – crkva, obitelj, posao, djeca. No, unutarnje nezadovoljstvo nedostaje - govori žena. </p><p>Kad su počeli snimati pornografske filmove, predali su oglas da traže muškarca za snimanje seksa. No, odaziv je bio razočaravajući. Javilo im se svega petnaestak ljudi, no među njima pronašli su kandidata koji zadovoljava kriterije. Muškarac, koji sam živi i nema djevojku, postao je njihov stalni partner. </p><p>Iako su amateri, set pripremaju vrlo profesionalno. Koriste rasvjetu, nekad sami rade scenarij, a nekad snimaju po željama i to naplaćuju. Cijela ovisi o sceni.</p><p>- Postoje neke stvari koje su tim ljudima fetiši i ne mogu ih sami sebi ispuniti i onda plate da gledaju da netko drugi to napravi. Tako da ima nekih scena koje znamo snimati i treba duga priprema i ne možemo ih snimiti bilo kad i bilo gdje. Tako da je stvarno različito. Ja bi rekao od nekih 20-25 dolara pa do 1000, 2000, 3000 - govori muškarac.</p><p>Kupci njihovih filmova su uglavnom iz inozemstva, a želje su razne. </p><p>- Dobila sam zahtjev da pošaljem klijentu bočicu svoje sline - govori žena. </p><p>- Kada žena oralno zadovoljava muškarca onda joj se nakuplja veća količina sline u ustima. Ona tu slinu ne proguta nego pljune. I taj obožavatelj, mi smo snimili jedan takav filmić, jako je bio gledan na portalu i ljudi su se navukli na to. I baš se vidjelo da im se sviđa - dodaje muškarac. </p><p>Njihova djeca nisu upoznata s onim što oni rade izvan uobičajenog posla. </p><p>- Na neki način smo si rekli da ne radimo ništa što je nehumano, ne radimo ništa što je homofobno. Nikoga ne vrijeđamo, nikome ne nanosimo štetu, ne ponižavamo nikoga - govori par. Kažu kako u inozemstvu ima jako puno konzumenata ovakvog životnog stila i o tome govore javno. Tamo, kaže par, ne moraju strahovati od osuda u društvu, za razliku od Hrvatske. </p><p> </p>