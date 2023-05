Neugodni susreti bivših parova na Met Gali: Pete je zaljubljeno gledao Kim, ona ga brzo otpilila

Sinoć je u New Yorku održana prestižna Met Gala, najveći i najglamurozniji modni događaj baš svake godine.

Zvijezde A-liste okupirale su crveni tepih, a među njima su bile Kim Kardashian (42), Kendall (27) i Kylie Jenner (25), Jennifer Lopez (53), Gigi Hadid (28), Rihanna (35) i brojni drugi uzvanici koji su se potrudili zablistati punim sjajem. Ovogodišnja Met Gala održavala se u čast preminulom modnom dizajneru Karlu Lagerfeldu.

A kad se na jednom mjestu nađe oko 600 uzvanika, onda je za očekivati da će se dogoditi i oni manje ugodni susreti, kao npr. bivših parova kojih sinoć nije nedostajalo u Metropolitan Art muzeju.

Kim Kardashian i Pete Davidson

Susret bivšeg para koji je bio zajedno nešto manje od godinu dana danas svi komentiraju. Naime, dok je Pete bio nasmijan od uha o uha i fascinirano gledao u bivšu djevojku, ona je nimalo impresionirana više gledala u glazbenika Ushera koji im se pridružio u razgovoru.

Bradley Cooper i Irina Shayk

Bivši zaručnici bili su zajedno četiri godine te imaju kćer Leu De Seine, no ostalo su u prijateljskim odnosima zbog čega ih se nerijetko može vidjeti zajedno u New Yorku u druženjima s mezimicom. Ipak, prije nekoliko mjeseci krenule su glasine da je par ponovno zajedno nakon zajedničkog, egzotičnog putovanja, no službene potvrde još uvijek nema.

Bradley Cooper i Suki Waterhouse

Bradley i Suki bili su u vezi dvije godine kada se u njihov odnos navodno uplela njegova majka Gloria kojoj niti jedna žena nije dovoljno dobra za sina jedinca. Bradley je jako vezan za majku, posebno od očeve smrti, a duo je neko vrijeme živio zajedno, što je manekenki navoodno jako smetalo. Nakon prekida, Bradley se zaljubio u Irinu Shayk.

Robert Pattinson, Kristen Stewart, FKA Twigs

Robert je nakon prekida s Kristen utjehu našao u pjevačici FKA Twigs, no na kraju je završio s manekenkom Suki Waterhouse koja mu je sinoć bila pratnja na Met Gali. A dok se novi par grlio i zaljubljeno gledao, Kristen i FKA Twigs su pozirale fotografima. Inače, Kristen je nakon Roberta ljubila samo žene, a trenutno je zaručena za partnericu Dylan Meyer.

Olivia Wilde i Emily Ratajkowski (Harry Styles)

Istina, glazbenik Harry Styles nije stigao na Met Galu, ali su se na njoj susrele njegova bivša i sadašnja partnerica. Naime, nakon što je završio vezu s deset godina starijom glumicom, glazbenik je brzo viđen u Japanu kako ljubi slavnu manekenku.

Diddy i Jennifer Lopez

Diddy i J. Lo bili su 'it' par 1999. godine, a potrajali su do 2001. Par je prekinuo na Valentinovo, a još uvijek se pamti njihova pojava na dodjeli Grammyja 2000. godine kada je pjevačica oduzela dah u jednoj od najpoznatijih haljina svih vremena - zelenoj Versace s dekolteom do pupka.

Kendall Jenner, Rihanna, A$AP Rocky

Rihanna i njen dečko trenutno čekaju drugo dijete, no ranije se šuškalo kako je on imao aferu s Kendall Jenner. Brojne fotografije iz prošlosti dokazuju njihov blizak odnos, a navodno pjevačica zbog toga ne može smisliti manekenku.

