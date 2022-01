Ljubitelji sevdaha večeras u mogu doći na svoje, u zagrebačkom Koldingu nastupaju Elma Burnić i Admir Ćulumarević u 20:30 sati.

- Postoje razne definicije i tumačenja sevdaha i sve se nekako vrti oko izvornog prijevoda arapske riječi sawda, što znači crna žuč. Dakle, nešto tužno, melankolično, nekako down ili blue. Postoji i vjerovanje da je Bosna i Hercegovina domovina sevdaha, a tko imalo pozna Bosance i Hercegovce, zna da to nisu tužni ljudi, nego upravo suprotno, veseli i sretni koji tu neku tugu, ako je ima, nose u sebi duboko skrivenu baš kao kamenčić u cipeli da ih podsjeća kako je život zapravo lijep bez obzira na to što nosio sa sobom - kažu Elma i Admir.

A kako kažu, upravo ta kombinacija neke tuge i melankolije s jedne te sreće i veselja s druge strane bio je glavni "drive" Elmi Burnić i Admiru Ćulumareviću iz Filmmusicorkestra da donesu publici neke od najljepših sevdalinki koje su se pojavile na filmskom platnu u lijepom i zanimljivom aranžerskom ruhu.

- Elma je ranije radila veliki koncert u Komediji 'Večer sevdalinki' s Robertom Kurbašom. Ovo je jazz sevdah orijentirano, a kako kinematografija bivše države obiluje fenomenalnim i velikim sevdah hitovima na filmskom platnu, logično je i da to bude dio našeg programa - rekao nam je Ćulumarević.

Filmmusicorkestar godinama izvodi filmsku glazbu, u vlastitim aranžmanima i s vlastitim pečatom.

- Publika izvorno prihvaća filmsku glazbu, imamo već razgranatu mrežu ljudi koji nam dolaze na koncerte, a posebice u Zagrebu - dodao je Admir Ćulumarević.