Najbolji trenuci sezone: Ljubo se kupao gol, Vicki pala u štali

Deseta sezona emisije 'Ljubav je na selu' polako se bliži svome kraju. Uoči finalne epizode sezone, koja će se emitirati u srijedu, odabrali smo za vas dvanaest zanimljivih događaja sezone. Na vama je da odaberete onaj najbolji...

Boris i Valerija u lunaparku

Farmer Boris Kolesarić (29) doveo je svoju odabranicu Valeriju (21) iz showa 'Ljubav je na selu' u lunapark u Biogradu kako bi pobijedio strah od visine.

- Pao sam s traktorske prikolice kad sam bio mali i zato se bojim - otkrio je farmer.

- Doveo sam ju ovdje da pobijedim svoj strah i da ona isto svoj strah. Oboje se bojimo pa da se oslobodimo straha - dodao je Boris.

Zabava u bazenu

Nakon što su upoznali djevojke koje su im pisale pisma, farmeri i njihove odabranice opustili su se na zajedničkom tulumu povodom početka sezone. Najfatalnija je bila Paulina. U jednom trenutku djevojke su se zaletjele u bazen, a Paulina se bez srama skinula samo u tange. Kada ju je ugledao, to je odmah iskoristio Jovan koji je za njom skočio u bazen, gdje su počeli izmjenjivati strastvene poljupce.

Kandidatkinje gaze grožđe

Ljubica i Violeta pomogle su Ljubi u pravljenju vina. Kad su počele gaziti grožđe, Ljubo ih je krenuo zezati.

- Mogu ja vama nešto reći. Noge su vam fantastične, ali imaju jednu manu. Nisu za dizanje na ramena - našalio se Ljubo, a kandidatkinje mu nisu to uzele za zlo.

Ljubo se kupao gol

Ljubo je svoju 'odabranicu' Ljubicu odveo na more u Istru, a romantična šetnja je prerasla u kupanje bez gaća. Farmer se skinuo i gol ušetao u more, a Ljubicu je to zabavljalo.

- Ljubice moja, vidiš li gdje sam te doveo? Ovo je raj. Gol sam se skinuo jer volim biti gol. I spavam gol! Gol sam se rodio, gol ću i otići - rekao je farmer iz Metkovića i usput nagovarao Ljubicu da mu se pridruži. Svoju odabranicu ipak nije uspio nagovoriti da se skine.

Mama Senka došla po Anu Paulu

Neugodna situacija na Borisovoj farmi dogodila se kad se pojavila Paulina mama Senka. '

- Ajmo, dosta je, idemo kući, zašto mi se nisi javljala na telefon? - rekla je mama, a Ana je ljutito rekla mami da ne ide s njom, no na kraju je ušla u auto i otišla s farme.

Victoria pala u štali

Jovan se nije pokazao kavalirom kad je nije spasio od glasnih ovaca kojih se Victoria prestrašila u 12. epizodi serijala. Victoria je pala u štali.

- To je bilo nedžentlmenski od njega, pravo muško ne ponaša ovako - ljutita je bila Vicki. S curama se odlučila osvetiti Jovanu pa su ga zasule izmetom.

Modna pista na selu

- Na ovo smo čekali deset sezona. Čišćenje štale u štiklama, rekla je Marijana Batinić (38), voditeljica showa 'Ljubav je na selu'. Natjecateljica Victoria Memić (21), visoka 182 centimetara, obula je štikle na radni kombinezon i sve 'začinila' svečanom torbicom.

- Dobro Victoria u štiklama si došla!? Nisi došla u grad! - bila je uzrujana Ružica Lazarević (32) iz Zagreba.

Farmer Boris svoje je djevojke jedva nagovorio da ustanu i krenu raditi na farmu, a ni one nisu bile previše oduševljene ranim buđenjem. Nisu imale vremena za šminkanje, a to je posebno razljutilo kozmetičarku Anu-Paulu koja je brzo otrčala u kupaonicu kako bi se što brže spremila za novi radni dan.

Kaubojka pjeva 'Kaubojku'

Za kandidatkinju Kseniju Munitić ovo je treći put da sudjeluje u emisiji 'Ljubav je na selu'. Prije dvije godine pokušala je osvojiti srce Stanka Rajčića iz Unešića. Ksenija to nije uspjela, ali je osvojila naklonost brojnih gledatelja. Ova crvenokosa Splićanka voli pjevati country pa su je gledatelji prozvali 'kaubojkom'.

- Kaubojka sam, kaubojka sam, volim rijeke te - pjeva Ksenija. Ona ističe da je još uvijek u potrazi za skromnim kavalirom s dobrim srcem i smislom za humor. Iza sebe ima nekoliko propalih veza i loših iskustava s muškarcima jer, kako kaže, uvijek presudi njihova ljubomora.

Mirin osebujni ples

Mira Đurđević (41) iz Slavonskog Broda prijavila se u reality show 'Ljubav je na selu' kod Dragana Ljiljka (35). Za sebe kaže da je jednostavna i draga žena. Nakon upoznavanja farmera i odabranica, Slavonka je na zajedničkom tulumu povodom početka 10. jubilarne sezone pokazala da je glavna zvijezda na plesnom podiju.

Plesala je, valjala se, klečala na koljenima i u jednom trenutku izgubila ravnotežu zbog čega je pala i pokazala gaćice.

'Afera som'

Romantičar Ljubo svojim se djevojkama pohvalio dalmatinskim ribljim specijalitetima, ali je šala jedne od njegovih kandidatkinja izazvala prvu veliku raspravu. Romantična večera u samo nekoliko sekundi pretvorila se u verbalni sukob među Ljubinim djevojkama.

- Ja mislim da je Violeta već uhvatila Ljubina soma - našalila se Vera, ali njezina šala nije baš svima bila smiješna.

- Budi dama, kako mi to možeš napraviti. Što meni to treba, da me se naziva ku***m jer imam djecu s dva različita muškarca. Spušta mi stalno lagano, dosta mi je. Što to meni treba - komentirala je Violeta koju je šala jako uvrijedila. Veri nije bilo jasno u čemu je toliki problem. Među djevojkama su pale teške riječi, a Violeta je Veru čak optužila da je već spavala s Ljubom.

