Najluđe izjave sezone: 'Ljudi iz Karlovca nemaju baš emocija'

Kandidati jubilarne desete sezone emisije 'Ljubav je na selu' nasmijali su gledatelje svojim neobičnim izjavama. Mnogima se 'pojavio upitnik iznad glave' dok su slušali kandidatkinju Miru koja priča o građanima Karlovca.

- Važno je srce. A ona takvo srce nema. Nema. Ja poznam dosta takvih iz Karlovca. Ljudi iz Karlovca, dosta ih poznajem, koji nisu miroljubivi i nemaju baš emocija, dosta su hladnokrvni na situacije, iskreno. Imam već iskustva s tom stranom, lošom - rekla je Mira Đurđević (41).

- Danas sam bila malo u bašti. Pokazala sam njegovom tati da se 'vatam motike' - kaže Mira koja otkriva i da ima zanimljivu taktiku osvajanja farmera Dragana Liljaka.

Foto: RTL

Gledatelje je oduševila i osebujnim plesom već u drugoj epizodi. Nakon upoznavanja farmera i odabranica, Slavonka je na zajedničkom tulumu povodom početka 10. jubilarne sezone pokazala da je glavna zvijezda na plesnom podiju.

Plesala je, valjala se, klečala na koljenima i u jednom trenutku izgubila ravnotežu zbog čega je pala i pokazala gaćice.

Kandidatkinja Victoria Memić (22) otkriva da su njen najveći adut oči i 'pogled koji obara'.

- Kada sam ušetala mislim da su se Jovanovi prijatelji jako iznenadili. Pokazala sam im svoju senzualnu figuru - kaže Victorija koja je i zapjevala u ovoj sezoni.

- U wellness odem par puta tjedno da se maknem od svega - kaže nezaposlena Victoria. Naime, ona je dala otkaz jer se htjela odmoriti od svega.

- Dala sam otkaz da malo dušu oslobodim od svega, od svih životnih stresova - kaže Victoria koja je navodno godinu dana bila direktorica u očevoj tvrtki, a onda je odlučila uzeti pauzu.

Gledatelje je nasmijala kad je krenula na Jovanovo imanje, a crnu kantu je objesila oko ruke kao da nosi torbu.

- Zamislila sam da je ova kanta moja nova Chanel torbica - šali se Victoria.

Foto: Screenshot RTL

- Za mene konkurencija ne postoji. Nijedna ne zna kuhat kao ja, nijedna ne zna pričat kao ja. Ja sam genije za njih - rekla je Rasema koja je uvjerena u kvalitetu svoje krumpiruše, jer su kako kaže, za njom svi ludi.

Leonida Mišković (25) naknadno je došla u emisiju, a prijavila se kako bi osvojila Borisovo srce.

- Ja sam svakakvih posteljina prošla. Pa nisam izbirljiva - rekla je Leonida dok je Ana Paula zaključila da joj posteljina koju joj je Boris pripremio previše 'staračka'.

- Nisu mi nešto ove prugice na posteljini. Bilo bi bolje da su neke mačke - zaključila je Ana Paula.

Foto: RTL Televizija

- Čim nema žene u kući, i metla ne valja. Ostavit ću ja sve tri žene, a ne jednu - zaključio je Ljubo i opsovao.

- Ja sam Ljubav, a ne Ljubo - kaže Bebić u uvodnoj špici.

- Tiha je kao pred smrt. Bolje da je se što prije riješim nego kasnije da imam troškove - rekao je Ljubo o Mariji koju je izbacio sa svog imanja.

[video: 1204022 / Najbolje izjave iz emisije 'Ljubav je na selu']

- Pokušavam se ne napit', al' to se uvijek desi - rekla je Maja Lena i nasmijala gledatelje. Maja je bila jedna od Jovanovih djevojaka, no nakon što ju je on poslao kući, Željko Bilić ju je pozvao k sebi. Gledatelji je se možda sjećaju iz osme sezone emisije.

Foto: rtl

- Budući da se plašim krava, konja, a i svinja, nadam se da će mi Jovan pomoći da se oslobodim tog straha - kaže Sanja Kralj, studentica Veterinarskog fakulteta.

Foto: RTL

- Znala sam ja da si ti teksaški rendžer i Niki Lauda - tepala je Ksenija 'kaubojka' Marku Skelinu dok ju je vozio na motoru. Ksenija tvrdi da 'nema konkurencije'.

- Kaubojka sam, kaubojka sam, volim rijeke sve... - pjevala je Ksenija za koju gledatelji nisu mogli dokučiti koliko godina ima jer je u prilogu rekla da ima nekoliko godina manje nego što je na ekranu pisalo.

- Boris je dobar čovjek i voljela bih da nađe ženu koja voli životinje jer on sve svoje vrijeme provodi sa životinjama i radeći sa životinjama - rekla je Borisova baka Mnaka iz Zambije.

Foto: rtl

Zbog toga je Boris svaku djevojku, i po nekoliko puta, pitao voli li životinje.

- Jašem konje, to mi je opuštanje i 'relaksija' - rekao je Boris.

Foto: rtl

- Ljubo vadi 'soma'. Stižem uskoro da vidim s čim se ti hvališ - rekla je Vera u najavnoj emisiji.

Ljubo i njegove kandidatkinje uživali su u dalmatinskim specijalitetima, a onda je Vera svojim šalama uspjela naljutiti Violetu i potpuno preokrenuti smjer ove romantične večere. Djevojke se već nekoliko epizoda šale na račun Ljubinih somova.

- Ja mislim da je Violeta već uhvatila Ljubina soma - rekla je Vera za večerom i izazvala Violetinu ljutnju.

- Nisam brate mili. Kako to možeš tako reći? - zbunjena je bila Violeta.

- Pa imaš namjeru ga lovit - odbrusila je Violeta, a Ljubo ih je zamolio da se smire i budu 'dame'.