Najdeblja faza Nine Martine: 'Imala sam 18 godina i 150 kg'

Kandidatkinja 'Života na vagi' pokazala je pratiteljima kako je izgledala prije deset godina, a potom je otkrila kako sada vježba barem četiri puta tjedno i trudi se biti stalno aktivna

<p>Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' <strong>Nina Martina Korbar</strong> (27) ponosno pokazuje novu liniju, ali se na društvenim mrežama redovito prisjeća i svoje 'deblje faze' kako bi motivirala druge da i oni porade na svojoj figuri. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Ninom Martinom Korbar</strong></p><p>Nedavno je na Instagramu objavila fotografije koja su nastale prije showa. Nina je imala svega 18 godina i 150 kilograma.</p><p>- Jako puno vas zanima kako je izgledala moja najdeblja faza još prije showa, neki nisu niti vjerovali da sam imala 150 kilograma, pa evo, odlučila sam podijeliti fotografije iz svoje najdeblje faze koje još niste vidjeli - napisala je Nina. Objavila je dvije fotografije na kojima uspoređuje liniju od prije deset godina i sada. </p><p>Nina sada ima 87 kilograma. </p><p>- Naišla sam na ove fotografije slučajno nekidan na starom laptopu. Iako sam svjesna da sam to nekada davno bila ja, svejedno sam skoro pala u nesvijest od šoka da sam tu zapravo davno bila ja. Koliko me samo ta kilaža ograničavala, koliko me obilježavala, ma nevjerojatno. Uzela mi je veliki dio tinejdžerskih i studentskih dana, ali neka. Ja sam puno toga naučila, prošla, stekla sam veliko životno iskustvo i danas sam zahvalna na svemu jer sam ovdje gdje jesam, idem naprijed i samouvjereno radim na sebi - govori Nina Martina.</p><p>Korbar je otkrila kako sada vježba barem četiri puta tjedno te se trudi stalno biti aktivna. Zatim je pohvalila program vježbanja koji vodi fitness trener <strong>Mario Mandić </strong>(26), koji je također bio kandidat 'Života na vagi'.</p><p>- Pokazala si sama sebi da možeš i da nikada nećeš odustati od sebe - napisao joj je Mario ispod fotografije. </p><p><strong>POGLEDAJTE ZVIJEZDE VRIŠTE S NINOM MARTINOM: </strong></p>