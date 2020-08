Kontinentalci protiv ljudi s mora na vagi: Tko će brže 'topiti' kile

Jedan tim činit će kontinentalci, a u drugom će biti ljudi s mora. Treneri su ponovno Maja Ćustić i Edin Mehmedović, koje su publika i kandidati odlično prihvatili u prošloj sezoni

<p>Nova sezona popularnog RTL-ova showa “Život na vagi” je pred vratima. A s njom stižu i neke velike promjene... Za početak - tu je nova lokacija. Nakon što su prethodne sezone snimali u Zagrebu, Samoboru i Crikvenici, nova, peta sezona vodi nas u Slavoniju.</p><p>Također, prvi put su crveni i plavi tim određeni unaprijed, i to prema geografskoj pripadnosti. Jedan tim činit će kontinentalci, a u drugom će biti ljudi s mora. Cilj je, kao i dosad, prihvatiti problem koji imaju s kilogramima i potom naučiti živjeti prema novim, zdravijim pravilima uz pomoć trenera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s pobjednikom četvrte sezone Robertom Bakovićem</strong></p><p>Oni su u petoj sezoni <strong>Maja Ćustić </strong>i <strong>Edin Mehmedović</strong>, koje su publika i kandidati odlično prihvatili u prošloj sezoni, a kandidati će se tijekom boravka u idiličnoj slavonskoj kući suočavati s raznim zadacima i izazovima koji će im pomoći u rješavanju kilograma, ali i vlastitih strahova. Na tom putu će, osim pomoći trenera, imati pomoć nutricionistice te psihologa.</p><p>- S obzirom na cijelu situaciju u svijetu, imamo sreću da smo u potpunoj izolaciji te tako možemo biti maksimalno fokusirani na cijeli proces. Pristup kandidatima ovisi prije svega o njihovu karakteru i trenutnim mogućnostima. Iskustvo te nauči prilagoditi se situaciji i uvjetima. Moram istaknuti kako su ovogodišnji kandidati (govorim o mojem timu) vrlo karakterni, a samim time i energija koju ulažu u cijeli proces vrlo je visoka - rekao nam je trener Edin Mehmedović.</p><p>U Slavoniji, kaže nam, zaista uživa.</p><p>- Ajme, ovdje je stvarno predivno. Požešku kotlinu s razlogom su nazvali zlatnom dolinom. Mjesto na kojem smo smješteni sinonim je za izolaciju, čak ni signala nemamo. Da bismo stupili u kontakt s bližnjima, moramo koristiti fiksnu telefonsku liniju. Kraj je stvarno živopisan, polja kukuruza, suncokreta i žita protežu se u nedogled. Domaći proizvodi koje imamo na raspolaganju su prefini. A naši domaćini zaista su susretljivi i srdačni - otkriva popularni trener.</p><p>A u Slavoniji uživa i trenerica Maja.</p><p>- Slavonija je predivna; prepuna zelenila, lijepo uređenih slatkih mjesta, poput, recimo, Stare Kapele, gdje su smješteni kandidati - priča nam Maja u jednom dahu i odmah nastavlja s pohvalama:</p><p>- Oduševio me Papuk, a uživam i u svježem zraku i tišini, koja mi nakon cjelodnevnog snimanja, stresa i napora itekako odgovara.</p><p>Korona je, kao i na sve druge stvari u svijetu, utjecala i na snimanje showa.</p><p>- Situacija je za sve nas nova, nepredvidiva i vrlo izazovna. Moramo svi biti vrlo oprezni i ne kretati se izvan kruga ljudi koji rade na emisiji, što mi dosta teško pada budući da nemam kontakt ni uobičajena druženja s prijateljima, koja su mi inače svojevrsni ispušni ventil od nakupljenog stresa i umora. Nikome nije lako u trenutnoj situaciji, ali se svi trudimo koliko god možemo pridržavati se mjera, poštovati pravila i funkcioniramo unutar njih najbolje što možemo - kaže nam Maja.</p><p>Slično razmišlja i kolega Edin.</p><p>- Nasreću, zbog cijele situacije smo u startu mnogo toga prevenirali. Smanjili smo sve vanjske kontakte na minimum, produkcija drži distancu i paze na nas na svakom koraku. Sve se čisti i dezinficira više puta na dan. Osim informacija koje povremeno dopru do nas, prije svega o broju novooboljelih, zapravo i nemamo neko opterećenje zbog svih tih nemilih događaja. Vjerujemo da i ovim što ovdje radimo, a to se odnosi na redukciju potkožnog masnog tkiva i stvaranje novih zdravih navika, na neki način utječemo na prevenciju bolesti i očuvanje zdravlja - dodaje Edin. Za kraj dama, trenerica Maja, koju smo upitali kako protječu snimanja.</p><p>- Moj pristup kandidatima je takav da im uvijek ostavim vremena za zabavu i smijeh, ali prioritet su treninzi, fokus i disciplina. Zna se zašto su došli u ovaj show i to ne smiju olako shvatiti jer bi mnogi htjeli biti na njihovu mjestu, a nisu dobili priliku. Kandidati su malo drukčijih karaktera i temperamenta od prošlogodišnjih, a s obzirom na to da je svatko od njih priča za sebe, trudim se svakome pristupiti individualno kad god je to moguće - kaže nam Maja.</p><p>U dosadašnje četiri sezone svaki put je pobjednik sezone bio muškarac, a utješnu nagradu, onu za “pobjednika nefinalista”, svaki put su uzimale dame. Redom su slavili Ivan Krolo, Dorian Crnković, Alen Abramović i Roko Baković, a “pobjednice nefinalistice” bile su Gabrijela Crnjac, Jelena Putnik, Irena Štetić Andrin te Mirna Posavec. Hoće li se stvari u novoj sezoni “Života na vagi” promijeniti, doznat ćemo uskoro na malim ekranima...</p>