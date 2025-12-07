Najdugovječnija TV sapunica na svijetu bila je gledanija čak i od vjenčanja Charlesa i Camille

Britanska "Coronation Street" najdugovječnija je TV sapunica na svijetu, a ove godine obilježava 65. obljetnicu od početka emitiranja. Serija čija se radnja odvija u izmišljenom gradiću na sjeveru Engleske, Weatherfieldu, prvi je put emitirana 7. prosinca 1960.

Radnja prati živote nekoliko obitelji, pripadnika radničke klase koji žive u dotrajalim unajmljenim stanovima i nose se s realnim životnim problemima, a nakon posla odlaze u pubove. Premda su joj u prosincu 1960., kad je emitirana prva epizoda, predviđali kratak vijek, serija se i nakon 65 godina prikazuje na britanskoj televiziji. Poznata i po skraćenom nazivu "Corrie", serija je još prije 15 godina postala najdugovječnija televizijska sapunica na svijetu.

Od mladog scenarista Tonyja Warrena najprije je naručeno 13 epizoda, jer su neki producenti očekivali će se nakon toga serija ugasiti. No, s vremenom je uspjela privući pozornost gledatelja, a u roku od šest mjeseci postala je najgledaniji program uopće na britanskoj televiziji. I danas privlači oko četiri milijuna gledatelja po epizodi, a sredinom veljače 2020. emitirana je jubilarna 10.000. epizoda.

John Whiston, ravnatelj ITV-ja North, "Coronation Street" je opisao kao "vodič za čovječanstvo s ponešto utješnih replika i oštrog, sjevernjačkog humora". Dodaje da seriju karakteriziraju likovi "snažnih žena i nesavjesnih muškaraca". Zbog karakterističnog britanskoga lokalnog kolorita serija nije stekla veću međunarodnu popularnost, premda se prikazivala u mnogim dijelovima svijeta.

Najgledanija je u područjima engleskoga govornog područja, osobito u Kanadi gdje se na CBS-u prikazuje od 1960. Zanimljivo je da je Margaret Thatcher posjetila filmski set 1990. godine dok je bila premijerka, a punac bivšega britanskog premijera Tonyja Blaira, Tony Booth, nekada je glumio u seriji.

Foto: Netflix/Imdb/Promo

Serija "Coronation Street" je 2010. godine ušla i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najdugovječnija TV sapunica ikada i to u vrijeme kada je slavila zlatni jubilej, 50. rođendan.

Ove godine je objavljeno kako je samo William Roache ostao iz originalne glumačke postave. Roche je ujedno i glumac s najdugovječnijim stažem u povijesti televizijskih serija. Čak 17 milijuna gledatelja zabilježeno je 8. travnja 2005. godine, a radilo se o epizodi u kojoj je Ken Barlow ponovno oženio bivšu suprugu Deirdre Rachild. Zanimljivi podatak tada su prenijeli britanski mediji jer su se istoga dana vjenčali kralj Charles i Camilla Parker-Bowles, a njihovo vjenčanje gledalo je četiri milijuna manje ljudi.

Na seriji "Coronation Street" radi 18 scenarista danas i nalaze se svaka tri tjedna po dva dana. Zajedno napišu 15 epizoda serije i taj tempo prate već nekoliko godina.