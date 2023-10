Najdugovječniji broadwayski one man show napokon i pred zagrebačkom publikom...

Pračovjek, najdugovječniji one man show Broadwaya i Las Vegasa, kojeg u Hrvatskoj režira i u kojem glumi Peđa Gvozdić, 19. listopada u 20 sati, ima zagrebačku premijeru u kazalištu Luda kuća. Predstava je to autora Roba Beckera koja publiku diljem svijeta nasmijava već više od tri desetljeća.

Foto: Branimir Kralj

Kako je Pračovjeka opisao sam Peđa Gvozdić, riječ je o komediji bez filtera koja govori o muško-ženskim i žensko-muškim odnosima, namijenjena je starijima od 16 godina, a u njoj će se prepoznati svi koji su imali ili imaju ljubavnog partnera.



Gvozdić svojim izvedbama i fantastičnom interakcijom s publikom nudi odgovore i postavlja dodatna pitanja vezana za vječni „rat spolova“. Nudi odgovore na one stereotipne, ali opet istinske razlike između muškaraca i žena od prapovijesti do danas, pri čemu otvara prostor slobodne interakcije i komunikacije u kojem publika sudjeluje i nastaju trenuci puni humora i dobre energije.

„Držim da je ova predstava itekako potrebna u današnje vrijeme kada se čini da je ljubav postala potrošna. Iako govori o žensko muškim razlikama, zapravo je priča o razumijevanju. Mislim da je odlična lektira za parove i one koji traže svoju srodnu dušu. Neka je vrsta bračnog savjetovanja, a osnovna terapija je smijeh. Gdje god da sam je do sada igrao reakcije publike bile su fantastične, a neki su je gledali i po nekoliko puta. Publika u Zagrebu može očekivati skoro 100 minuta frenetične glume i salve smijeha. Već sada sam prilično uzbuđen oko reakcija publike kazališta Luda kuća jer se nagledala dobrih komedija i nadam se da će Pračovjek ući na listu onih koje će dugo trajati“, rekao je Peđa Gvozdić povodom najave svoje predstave u kazalištu Luda Kuća.

Foto: Branimir Kralj

Tijekom više od 30 godina izvođenja Pračovjek je osvojio milijune ljudi diljem svijeta, preveden je na 27 jezika te je izveden u više od 52 zemlje, a Rob Becker je tijekom trogodišnjeg razdoblja proučavao psihologiju, sociologiju i prapovijest kako bi napisao komediju o odnosu i razlikama muškaraca i žena od prapovijesti do danas.

Foto: Branimir Kralj



Gvozdić je hrvatsku verziju Pračovjeka do sada odigrao više od 20 puta diljem naše zemlje, a predstava je svoju premijeru imala u karlovačkom Gradskom kazalištu Zorin dom, u ožujku ove godine te je njome obilježio 10. godišnjicu umjetničkog djelovanja.

Uslijedila su daljnja iznimno uspješna gostovanja, a za svoju izvedbu Peđa Gvozdić je osvojio i Zlatnu Murvu - nagradu za najboljeg glumca na festivalu “Glumište pod murvom” u Skradinu.

Osim ove premijerne izvedbe 19. 10., zagrebačka publika će Pračovjeka moći gledati 12.11. i 15.12. u Ludoj kući, a 16.11. i na 12. Bobijevim danima smijeha u zagrebačkom Histrionskom domu. Predstava je nastala u produkciji Gradskog kazališta Zorin dom, Zakon Teatra i Theatre Mogula.