Domaće televizije priredile su relativno raznovrsni program za novogodišnju noć, uz koji će pokušati uživati svi oni koji su se odlučili dočekati Novu godinu kod kuće.

Na prvom programu HTV-a u 20:10 sati počet će natjecateljski kviz 'Potjera'. Danas se u Potjeri natječu Doris Pinčić, Ecija Ojdanić, Roko Sikavica i Mirna Mihelčić, a emisiju će voditi Joško Lokas. U 21 sat prikazivat će se talk show '5.com s Danijelom' u kojem su gosti pjevačica Nina Badrić i glumac Enis Bešlagić.

Od 22:05 sati pa sve do iza ponoći slijedi novogodišnji specijal 'A-strane'. U emisiji će gostovati Zorica Kondža, Vanna, Massimo, Goran Karan, Stanko Šarić i Najbolji hrvatski tamburaši, grupa Detour, Psihomodo pop.

U 00:45 sati prikazivat će se snimka koncerta Split pjeva Mišu iz 2019. godine, zatim snimka Gibonnijeva koncerta na Prokurativama iz 2017. te koncert Olivera Dragojevića u pariškoj Olympiji iz 2006. godine.

Od 04:44 do 5:45 prikazivat će se snimka koncerta Massimo na Prokurativama iz 2018. godine.

U prvom danu Nove godine u 11:15 prikazivat će se izravni prijenos Novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije.

Na drugom programu HTV-a od 20:05 moći ćete pogledati kultni talijansko-njemački film 'Dobar, loš, zao', a u 23:00 sata prikazivat će se francuski film 'Nedodirljivi'.

A nakon ponoći u 00:50 slijedi triler 'The Girl in the Spider's Web', a u 2:45 film 'Malena', romantična drama s Monicom Bellucci iz 2000.

Na RTL-u danas od 20:10 prikazivat će se animirani film 'Trolovi', a u 21:40 igrani film u 'Dobrom društvu' te u 23:30 film 'Svemogući Bruce'. U 1:10 prikazivat će se TV premijera igranog filma 'Morgan'.

Na Novoj TV će se od 20:20 sati prikazivati Novogodišnja emisija te uz glazbene nastupe možete ispratiti 2021. godinu i dočekati novu.