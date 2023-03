Najmlađa Nobelovka stigla na Oscare: 'Veselim se Rihanni!'

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS, Aude Guerrucci/REUTERS

Mlada aktivistica zasjala je u srebrnoj haljini, od 'modne policije' je dobila plus za stajling, a tu je zbog svojeg rada na filmu "Stranger at the gate" nominiranog u kategoriji najboljeg kratkometražnog dokumentarca.

Među brojnim slavnim i poznatima na crvenom tepihu Oscara, koji ove godine nije ni crven, prošetala je i najmlađa dobitnica Nobelove nagrade u povijesti Malala Yousafzai (25). Mlada aktivistica zasjala je u srebrnoj haljini, od 'modne policije' je dobila plus za stajling, a tu je ove godine zbog svojeg rada na filmu "Stranger at the gate" nominiranog u kategoriji kratkometražnog dokumentarca. Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS Ovaj dokumentarac, koji je već 'pokupio' hrpu nagrada, govori o izbjeglici iz Afganistana i njezinom 'susretu' s američkim marincem... Dodajmo kako je za stajling pakistanske aktivistice zaslužan Ralph Lauren. S njom je stigao suprug Asser Malik. Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS - Ovo mi je prvi put tu. Nestvarno je. Toliko lijepih ljudi, ne mogu vjerovati - kazala je Malala. Kad su je upitali kome se posebno raduje odmah je poručila - Rihanni. Foto: Aude Guerrucci/REUTERS - Jedva je čekam čuti i vidjeti - kazala je mlada aktivistica.