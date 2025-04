Najpopularniji europski striperi stižu u Rijeku! Vrući dečki su za dame skinuli čak 462 kostima

Nakon što su prošle godine u rekordnom roku rasprodali ulaznice za nastup u Opatiji, najpopularniji muški plesni show u Europi, Hot Men Dance, 18. travnja ponovno stiže na Kvarner, točnije u Rijeku, u HKD na Sušaku. Ovaj put dečki su spremni podići ljestvicu vatrenog spoja glazbe, plesa i neodoljive energije novim showom 'VEGAS BABY'!

Riječ je o profesionalnim plesačima plesne grupe Hot Men Dance, osnovanoj u Budimpešti, poznatima po isklesanim tijelima i zavodljivim pokretima čiji dvosatni show kombinira moderan i erotski ples u kojem je interakcija s publikom neizostavan dio nastupa. Uigrani tim od 16 plesača dolazi iz raznih zemalja svijeta, poput Austrije, Italije, Njemačke i Mađarske. Među njima su i arhitekt, profesionalni igrač šaha, profesor razredne nastave i medicinski tehničar, sportaši, a sve ih spaja ljubav prema plesu.

Foto: Privatni album

Začetnik koji je prije 10 godina osnovao uigrani tim je europski i svjetski prvak u plesu, Pietro Jackson. Diplomirani arhitekt i građevinski inženjer sa sveučilišta u Budimpešti i Danskoj svoje je studije financirao manekenstvom i plesom. Tri godine plesao je solo, osvojivši europsko i svjetsko prvenstvo, a kasnije se pridružio Chippendale timu, gdje je primijetio da ovaj zanat izumire, ali i identificirao njegove nedostatke.

Počeo je razvijati sličan, ali profinjeniji i plesno orijentiraniji žanr, ispunjen spektakularnim rekvizitima i kombiniran s drugim profesijama, stvarajući tako ono što se može nazvati seksi cirkusom. Mišićavi zgodni momci plešu, sviraju glazbu, glume, žongliraju te izvode akrobacije i trikove s magijom, sve začinjeno s malo erotike. Nastupi su interaktivni, uključujući dame iz publike, a to uvelike pridonosi atmosferi.

- Pietro je započeo s tri momka, a sada nas ima šesnaest, s dva milijuna pratitelja, nadmašujući tako 40-godišnji američki Chippendales tim kao prvi u svijetu - zadovoljni su momci.

Foto: SZM_DIGITAL

Sve ih je Pietro individualno trenirao, a zajedno su se promovirali po klubovima i malim diskotekama. No početak nije bio lak. Naime, nitko ih u startu nije doživljavao, stalno su dobivali odbijenice. Ipak, bili su uporni, zvali organizatore i napokon im se sreća osmjehnula u jednom klubu u Slovačkoj.

- Od tada su telefoni neprestano zvonili, a grupa se proširila prvo na pet, a zatim sedam članova. Uslijedili su nastupi na televiziji, natjecanja i inozemna gostovanja, a otvorili smo i svoja kazališta u Budimpešti, Beču i Hamburgu - prisjećaju se vrijedni momci.

Danas ih se smatra jednom od vodećih muških revijalnih skupina koja kombinira ples, akrobacije, sviranje i glumu, a kako bi njihovi nastupi bili što upečatljiviji, izvode ih u posebnim kostimima koji prate određenu priču. Svaki kostim dizajnira koreograf Pietro, a šije ih njihova krojačica koja pomno izrađuje svaki milimetar i gotovo su identični originalu.

Foto: Privatni album

- Nastup se izvodi u kostimima koji su prilagođeni određenoj priči i glazbi, s mješavinom modernih plesnih stilova kao što su R&B, hip-hop, break dance, robot dance, electric dance... Ukupno, Pietro ima čak 462 kostima koji predstavljaju 92 različita lika, uključujući Deadpoola, Zorroa, Spartance, faraona, seriju 'La Casa de Papel', američke nogometaše... Najskuplje je Iron Manovo odijelo vrijedno 4000 eura, opremljeno elektronikom identičnom onoj u filmu - otkrivaju seksi dečki.

Dodaje kako se njihov nastup ne može staviti u kategoriju visoke kulture, ali svejedno smatraju da imaju dobar utjecaj na svijet i društvo. Nakon showa slobodno mogu razgovarati s gledateljicama ako one to žele jer to tad ne ugrožava kvalitetu izvedbe. Neki od njih su, priznaju, upravo tako našli ljubav i supruge.

- Naš posao može dovesti do romantičnih veza, a neki od nas su pronašli i supruge. Pietro i većina nas nemaju problema s usklađivanjem privatnog i poslovnog jer smatramo da je važno da partner razumije i prihvati naš posao. U slučaju ljubomore, uvijek smo spremni na prilagodbu koreografije - otkrivaju dečki, koji u slobodno vrijeme vole putovati, voziti motocikle ili snowboardati.

Foto: Privatni album

Nastupu u Rijeci iznimno se vesele, pogotovo nakon prošlogodišnjeg odaziva u Opatiji s kojim su bili oduševljeni.

- Opatija je bila naš prvi nastup u Hrvatskoj. Priča je prilično smiješna. Organizator nas je nazvao i pitao možemo li tamo nastupati jedan dan. Dva dana kasnije nazvao je i pitao možemo li doći i sljedeći dan jer su ulaznice bile rasprodane. Raspored nam je bio prilično gust, ali smo pristali. Na kraju smo uspjeli dogovoriti šest nastupa i bili jako sretni što je toliko ljudi željelo doživjeti Hot Men Dance osjećaj. Bit će nam to vječna uspomena i jedva čekamo da se vratimo - zahvalni su dečki koji nakon Rijeke stižu u Zagreb i Split.

Foto: Privatni album