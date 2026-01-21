Najpoznatijeg tenora na svijetu zovu i "kraljem opere", no sve je krenulo nizbrdo radi optužbi

Snimio je preko 100 opera, redovito je nastupao u uglednim dvoranama diljem svijeta, a pjevati zna na talijanskom, francuskom, njemačkom, španjolskom, engleskom i ruskom. Placido Domingo bez sumnje je jedan od najvećih interpreta svoje generacije, a zbog njegova rada popularizirana je klasična glazba u segmentima u kojima nikada ranije nije bila.

Placido Domingo rođen je 21. siječnja 1941. godine u Madridu u obitelji glazbenika. Obojica njegovih roditelja bili su ugledni pjevači zarzuele, španjolske verzije opere. S obitelji se preselio u Meksiko kada je ima osam godina i ondje je studirao klavir i dirigiranje. Na fakultetu su profesori otkrili njegov moćni vokal, zbog čega je promijenio smjer te se na kraju školovao za pjevača.

Upravo u Meksiku debitirao je u operi 1961. godine, nakon čega se preselio u Dallas gdje je nastavio karijeru. Bio je redovni pjevač u nacionalnom kazalištu Tel Aviva, a pred američku publiku se vratio 1965. kada je debitirao pred publikom u New Yorku. Nešto kasnije prvi put je pjevao u Metropolitan Opera Houseu, gdje je kasnije u karijeri bio redovni gost. Do kraja 60-ih nastupao je i u milanskoj La Scali, a već onda je čitav svijet čuo za njega. Tijekom bogate karijere koja traje nekoliko desetljeća nastupio je u preko 150 opera, a nizao je uspjehe u čemu god se okušao.

FILE PHOTO: Opera singer Domingo performs during a dress rehearsal the day before the traditional Opera Ball in Vienna | Foto: HEINZ-PETER BADER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Domingo je imao nekoliko izleta u popularnu glazbu, uglazbio je pjesmu pape Ivana Pavla II., a jedno vrijeme je radio kao dirigent. Skupa s kolegama Lucianom Pavarottijem i Joseom Carrerasom oformio je Tri tenora. Upravo oni popularizirali su klasičnu glazbu u svijetu te su do danas ostali najkomercijalniji izvođači toga žanra. Operu su približili ljudima, a obožavali su ih milijuni ljudi diljem svijeta te su rasprodavali čak i stadione.

Godine 1993. Placido Domingo pokrenuo je međunarodno natjecanje u operi, Operalia, kako bi pomogao mladim pjevačima u karijeri. Vlasnik je brojnih uglednih priznanja, među kojima je 14 Grammyja. Bio je dugogodišnji umjetnički direktor Washington National Opere, a u glazbi je aktivan i danas.

Slavni glazbenik imao je samo 16 godina kada je oženio svoju prvu ljubav, Ana Mariju Guerre Cue. Godinu kasnije dobili su sina, no njihova ljubav nije potrajala. Razišli su se malo nakon što su dobili dijete.

Foto: R4311 MANDOGA MEDIA

Nakon razvoda vjenčao se sa sopranisticom Martom Ornelas, meksičkom glazbenicom s kojom je redovito nastupao. Nerijetko su zajedno nastupali u Izraelu, a kada je ostala trudna posvetila se obiteljskom životu te je odustala od karijere. Zajedno su dobili dvoje djece, a u braku su i danas. Placido Domingo komentirao je u intervjuima da s obitelji često provodi vrijeme u meksičkom Acapulcu, iako ima kuće i stanove u svim krajevima svijeta uključujući i rodni Madrid.

U kolovozu 2019. nekoliko žena je podiglo tužbe protiv njega zbog navodnog seksualnog nasilja. Neke su tvrdile da ih je napastovao prije više od 30 godina. Iako nijedna od tužbi nije potvrđena, glazbenik je tada dao ostavku na mjesto generalnog menadžera Los Angeles Opere. Internom istragom ustanovljeno je da je 10 tvrdnji koje su iznijele žrtve njegova uznemiravanja 'vjerodostojno'. Na sudu nakon toga ni po jednoj tužbi nije pokrenut nijedan kazneni postupak protiv pjevača.