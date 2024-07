'Najseksi zatvorenik' zaludio je žene diljem svijeta, a kasnije je snimio i brojne filmske naslove

Ja sam dijete heroinskih ovisnika. Djetinjstvo je bilo vrlo mračno i ružno, a u takvim okolnostima moraš brzo odrasti. Moj otac je ubio najbolju prijateljicu moje majke kad sam imao samo 9 mjeseci. Mi smo pobjegli od njega, a ona je bila jedina koja je znala gdje se skrivamo, rekao je Jeremy Meeks u jednom intervjuu.

Meeks je zaludio sve žene kada je izašla njegova zatvorska slika 2014. godine. Bio je član ulične bande 'Crips', a osuđen je zbog posjedovanja vatrenog oružja i sudjelovanja u velikoj krađi.

Nakon objavljivanja zatvorske fotografije, primijetile su ga i modne agencije pa je nakon izlaska iz zatvora 2016. godine počela njegova karijera modela. Toliko je oduševio svijet da je bila pokrenuta i peticija da ga se pusti na slobodu.

Danas se bavi glumom pa je snimio i nekoliko filmova, a ove godine izašao je i film 'Dutch II: Angel's Revenge'.

Nedavno je proslavio i završetak osnovnoškolskog obrazovanja svog prvog sina.

Propucali ga pet puta, a susjed u ćeliji mu bio zloglasni Charles Manson

Atraktivni Meeks bio je prepušten ulici i član bandi već s 15 godina, a tih godina završio je prvi put u popravnom domu. Šest dana od izlaska, upucali su ga pet puta i to u stopalo, noge i kuk. Šest dana nakon toga, pretukla ga je meksička banda bejzbol palicama.

- To je utjecalo i na moje bubrege pa sam urinirao krv oko dva tjedna. Bilo je stvarno teško - rekao je Meeks.

Nije imao nikakvu drugu perspektivu u životu tih godina pa je dobio ukupno 20 godina zatvora za svoje kriminalne aktivnosti.

- 18 mjeseci u zatvoru prvi susjed mi je bio Charles Manson, a ni jednom kad sam izašao nisam se riješio tog zatvorskog mentaliteta. Bilo je teško, a spasio me razuman sudac koji mi je smanjio kaznu i danas sam potpuno drugačiji čovjek - prepričavao je Meeks svojedobno kojeg su često premještali zbog upuštanja u tučnjave.

No, uhićenje 2014. promijenilo mu je život. Prvo, mislio je kako su istražitelji vjerovali da je na čelu bande zbog fotografija koje je imao na svojem telefonu. Nakon što je bio uhićen, pitao je policajce smije li kontaktirati šefa da neće stići na posao. No, zaboravio je zaključati mobitel kada ga je vratio policajcu, a oni su pronašli fotografije vrlo inkriminirajućeg izgleda.

- Bila je to jedna od najglupljih stvari koje sam učinio - rekao je.

Dnevno mu je stizalo i do 300 pisama u zatvoru

Zatvorska fotografija osigurala mu je međunarodnu slavu. Njegove isklesane jagodične kosti, punije usnice i prodorne plave oči osvojile su srce interneta.

Dok je bio u zatvoru, počeo je primati i do 300 pisama dnevno, a znali su mu ostavljati i po tisuće dolara.

Osuđen je na 27 mjeseci, a brinuo se da će njegovih 15 minuta slave završiti kad izađe. No, tvrdi da su mu godine koje je proveo iza rešetaka jer su mu dale vremena da se psihički pripremi za život koji je pred njim.

U vrijeme uhićenja bio je u braku s dugogodišnjom partnericom Melissom, ali nakon izlaska iz zatvora žene su se počele otimati za njega pa su došli i bračni problemi.

- Volim svoju bivšu ženu do smrti, još uvijek je volim i uvijek ću je voljeti - rekao je Meeks i dodao:

- Jednostavno smo se rastali. Ja sam više bio za tu ideju. Ona se nije htjela razvesti, ali ja nisam želio doći do točke da se mrzimo i da ne možemo biti dobri roditelji.

Vidi se kao glazbenik i otac djevojčice

Nakon desetogodišnjeg braka, došlo je do razvoda 2018. godine. Kasnije se spetljao s Chloe Green, kćerkom milijardera i vlasnika slavnog Top Shopa, Philipa Greena, a par je 2018. godine dobio sina. Iako se pisalo da je Melissu zamijenio s Chloe, tvrdi da je između njega i Melisse već bilo gotovo kada je krenuo u romansu s Chloe.

Supruga s druge strane je tvrdila kako su i dalje bili u braku tijekom njegove afere s Chloe. Ona je čak doživjela spontani pobačaj zbog šoka nakon što ju je suprug ostavio zbog mlade bogatašice. Medicinska sestra Melissa tvrdila kako je s Jeremyjem nakon prekida imala 'oproštajni' seks nakon kojeg je ostala trudna.

- Kada je 4. srpnja došao po djecu, jedva sam funkcionirala. Nisam mogla spavati i jesti, bila sam u psihički teškoj situaciji. Jeremy mi se ispričao zbog svega. Rekao je da želi razvod, ali par dana nakon, došao je u naš zajednički dom. Taman sam se krenula tuširati jer sam ranije bila na kupanju s djecom, kad mi se pridružio i emocije su 'odradile svoje' - rekla je Melissa svojedobno.

Tjedan dana nakon toga dočekali su je papiri za razvode, a 14. srpnja izašle su zajedničke fotografije Meeksa i Chloe iz Los Angelesa. No, Chloe i Jeremy razišli su se nakon manje od dvije godine veze, a on dodaje da se vidi kao otac djevojčice.

- Imam dva dječaka koji su mamini sinovi. Želim tatinu djevojčicu jer znam da će biti lijepa - prenosi Toofab.

Nakon izlaska iz zatvora, počeo je nizati uspjehe na poslovnom putu. Pušten je na slobodu u ožujku 2016. godine, a već je 2017. prošetao prvi put modnom pistom na njujorškom tjednu mode za dizajnera Philippa Pleina. Tada su ga iz prvog reda gledale brojne zvijezde poput Madonne, Paris Hilton i Kylie Jenner.

Osim modnih revija, Meeks je ostvarivao i glumačke uloge. Debitirao je 2020. godine s filmom 'Okidač' gdje je utjelovio Trey Massa, čovjeka koji je također imao problema sa zakonom. Jeremy je otkrio kako se želi baviti glazbom, ali ne želi slati poruke o oružju i nasilju.

- Napravio sam mnogo problema zbog glazbe koju sam slušao. Stvarno ti mijenja raspoloženje, sjećam se da sam čuo pjesme i bio jako ljut zbog ljudi koji su mi dužni novac pa sam zbog toga poželio izaći van i raditi svakakve stvari - dodao je Meeks.