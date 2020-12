Propadam, otvorite bordele!

Guvernerova odluka da javne kuće drži zatvorenima je samo diskriminacija legalnih seksualnih radnika Nevade, rekla je Alice Little, koja je pokrenula pravni postupak protiv Vlade

<p><strong>Alice Little</strong> (30) najplaćenija je seksualna radnica u Sjedinjenim Američkim Državama. Živi u Nevadi i godišnje zarađuje oko milijun dolara, odnosno 6,2 milijuna kuna. No, kao i mnogima, pandemija korona virusa poremetila joj je planove i drastično smanjila prihode. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mina Vrbaški u showu priznala da se bavila prostitucijom</strong></p><p>Alice nije radila od ožujka, otkako je izbila pandemija diljem svijeta. Nevada ima legalne javne kuće, ali one su zatvorene već mjesecima kako bi se suzbilo širenje zaraze što znači da je to onemogućilo Alice da radi, piše <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/highest-paid-sex-worker-sues-23122051" target="_blank">The Sun</a>. </p><p>Alice je potom napravila riskantan potez - podnijela je tužbu protiv Vlade u Nevadi jer su samovoljno donijeli odluku o zatvaranju koja je rezultirala time da su seksualni radnici ostali financijski devastirani. </p><p>Sud je 19. studenog 20020. naložio uredu državnog odvjetnika u Nevadi da odgovori na pravnu tužbu u roku od 30 dana. O cijelom skandalu oglasila se Alice.</p><p>- Bilo bi razumljivo kada bi guverner držao zatvorene sve tvrtke s bliskim kontaktima, ali činjenica da je da su salonima za masažu, eskort uslugama i drugim djelatnostima omogućena ponovna otvaranja. To me je dovelo do uvjerenja da guvernerova odluka da javne kuće drži zatvorenima je samo diskriminacija legalnih seksualnih radnika Nevade - rekla je Alice. </p><p>Kaže kako ne želi dopustiti da guverner <strong>Steve Sisolak </strong>(66) upravlja financijskim sredstvima žena koje rade u javnim kućama. Pokrenula je i stranicu kako bi joj ljudi uplatili novac za financiranje tužbe. Već je prikupila više od 30 tisuća kuna. </p><p>- Pravne bitke nisu jeftine. Tražim vašu pomoć kako bih mogla nastaviti do pobjede. Zatvaranje bordela utječe na mnogo više ljudi, ne samo sebe - od zaposlenih žena i osoblja u javnim kućama, koji su izravna posljedica odbijanja guvernera da ponovno otvori bordele. Zbog toga sam pokrenula pravni postupak - rekla je. </p>