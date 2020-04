Najstarija manekenka je u 73. otkrila svoj recept za dug život

Najstarija manekenka Maye Musk (72) nedavno je objavila knjigu 'A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success' u kojoj piše o teškim trenutcima, razvodu, ali i o odgoju milijardera...

Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

Maye radi kao model dulje od 50 godina - počela je 1960-ih kad je imala samo 15 godina. Iako je u tom poslu bila vrlo uspješna, danas je poznatija po činjenici daje odgojila multimilijardera Elona Muska, suosnivača PayPal-a, SpaceX-a i Tesla Motorsa. Osim toga, ima još dvoje, također vrlo uspješne djece.

- Ljudi me često pitaju kako sam odgojila tako uspješnu djecu. Kažem im da sam ih uglavnom podučavala napornom radu i da sam im dopuštala i poticala ih da rade ono što vole - napisala je Maye za CNBC.

Foto: Queen Jones/PA Images/PIXSELL

S obzirom na to da je po zanimanju i nutricionist, Maye je savjetovala brojne žene kako održati liniju, a kao poklon dala im je nekoliko svojih omiljenih recepata.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Savjeti Maye Musk za uspješan život:

Napravite dobar raspored

Jedite kada ste gladni, ali i onda kada niste baš. To će spriječiti da se kasnije prejedete. Obično umirem od gladi oko podne pa sam sebe natjerala da pola ručka pojedem oko 10 ujutro, a ostatak u 12 sati.

Jedite isključivo ono što volite

Ako vam se okus ne dopada, ne jedite ili ne pijete to, bez obzira na to koliko je zdravo.

Opustite se i ponekad 'varajte' u prehrani

Moj sin je otvorio restoran. Znala sam da ću dosta toga pojesti na otvaranju. Ne vjerujem u to da sve što nezdravo pojedem trebam odmah 'spaliti' treningom.

Često se informirajte

Svakodnevno pratim članke koje su pisali nutricionisti jer su oni najrelevantniji.

Slavite svaki dan

Zaista morate uživati svakog dana.