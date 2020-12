Proslavljeni kanadski proslavljeni glumac Christopher Plummer (91) za karijere je odigrao više od 200 različitih uloga, a u filmskoj će povijesti, osim po brojnim sjajnim rolama ostati će upamćen i kao najstariji dobitnik Oscara. Barem dok ga netko eventualno ne pretekne. Dobio ga je s 82 godine.

Šest godina kasnije bio je nominiran ponovno, za ulogu u filmu 'All the Money in the World', što ga je učinilo najstarijim nominiranim glumcem u povijesti nagrade Akademije. Domaćoj publici posebno je bilo zanimljivo što u filmu 'Beginners', za koji je glumački velikan dobio prestižni kipić, njegovog ljubavnog partnera igra naš glumac Goran Višnjić.

Nije to bila za Plummera prva suradnja s glumcima s ovih prostora, naprotiv, kanadski glumački as 1975. snimio je film u bivšoj državi pa ga nešto starija domaća publika najbolje pamti kao Franju Ferdinanda u Bulajićevom 'Atentatu u Sarajevu'.

Uloge koje su obilježile Plummerovu karijeru svakako su i one Mikea Wallacea ('The Insider') te kapetana Georga von Trappa ('The Sound of Music'), a obožavao je igrati povijesne ličnosti.

Osim spomenutog Oscara, osvojio je i dva Emmyja i Tonyja, Zlatni globus, BAFTA nagradu i brojna druga priznanja. Christopher Plummer rođen je 13. prosinca 1929. godine te danas slavi 91. rođendan.