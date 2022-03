Najstroži član žirija za 24sata otkriva: 'Eh, da je ples lagan, onda bi se zvao nogomet...'

Već nakon prve epizode showa "Ples sa zvijezdama" prozvali su ga najstrožim članom žirija, a on iz emisije u emisiju gledatelje oduševljava zanimljivim modnim kombinacijama. Zagrepčanin Marko Ciboci (40) odavno je poznat u plesnim krugovima, a sad se odlučio upoznati i sa širom javnošću. Ovaj svestrani plesni umjetnik karijeru je počeo još kao dječak, a od tada niže zavidne rezultate. Ciboci trenutno piše doktorski rad na području plesne psihologije u Londonu, predsjednik je Europskog plesnog vijeća, a na sudjelovanje u showu morali su ga nagovoriti.

- S plesnom karijerom počeo sam slučajno, sa šest godina, kad sam krenuo u školu za ritmiku i balet samo zato što mi se svidjela susjeda koja je također kretala u plesnu školu. Ona je vrlo brzo prestala, a ja sam nastavio. Dakle, motivacija je bitna - našalio se Ciboci.

Dodaje kako on ples smatra umjetnošću a ne sportom.

- Da je ples lagan, zvao bi se nogomet - objašnjava nam.

Iza njega je više od 30 godina iskustva i rada u plesnoj industriji u Americi, Aziji i Europi. Iako se plesom više ne bavi profesionalno, i dan danas voli zaplesati, a sudjelovanje u showovima i projektima, kao što je i "Ples sa zvijezdama", to mu omogućuje.

- Osjećaj koji čovjek ima dok pleše jednostavno je ne procjenjiv - kaže.

Plesna postignuća smatra dobrom edukacijom, a kao najdraže ističe finale Svjetskoga kupa u Theatar Artsu. Od početka karijere pa sve do danas promijenio je 11 plesnih partnerica, šest iz Hrvatske i pet iz inozemstva.

Marko ima zavidnu visinu jednog plesača, čak 196 centimetara, ali to mu je, otkriva nam, predstavljalo problem prilikom pronalaženja plesnih partnerica.

- Visinska kompatibilnost partnera u društvenim plesovima izuzetno je važna, no nije presudna. To je uvijek predstavljalo određeni problem, ali ne i nepremostiv. U disciplini Theatar Art moja se visina pokazala kao izvrstan benefit i bilo je poželjno imati što nižu partnericu - kaže Ciboci.

U show "Ples sa zvijezdama" došao je na nagovor najbližih.

- Ove godine imao sam vrlo veliku želju da neki moji kolege nastupe u showu te da se također predstave hrvatskoj javnosti, no zbog određenih razloga oni nisu bili u mogućnosti pa su mene moji bližnji morali nagovarati na ulogu u žiriju. Sad mi je vrlo drago jer sam upoznao divne ljude, profesionalce, a energija na projektu je izvrsna - kaže nam Ciboci.

Uz njega u žiriju sjede koreograf i redatelj Igor Barberić, pjevačica Franka Batelić i plesna umjetnica Larisa Lipovac Navojec. Osim plesa, Cibociju ni suđenje nije strano. On je već godinama plesni sudac.

Upravo zbog toga zatražili smo od Marka da nam otkrije što mu je teže, biti u žiriju showa ili suditi na plesnim natjecanjima.

- Puno je lakše ocjenjivati profesionalne plesače, iz jednostavnog razloga, a to je da su u plesu svi spremni na kritike i to je dio posla. Ovdje u showu malo je teže jer mi iz žirija moramo davati motivaciju, poduku te i pokoju konstruktivnu kritiku. Ali sve u svemu, kad volite posao koji radite, ništa nije teško - pojašnjava nam Marko.

A što mu je teže, plesati ili suditi?

- Definitivno je puno teže suditi jer svi smo mi ljudi sa svojim preferencijama, ali je vrlo važno da u svakom trenutku ostanemo objektivni, dok kao plesač nikad nisam bio opsjednut rezultatom nego razinom izvedbe i osjećajem - odgovara nam.

Zbog žestokih komentara i niskih ocjena Marka je publika prozvala najstrožim članom žirija, a ta mu titula, kaže kroz smijeh, laska.

- Negodovanje publike nakon komentara mi ne smeta. Naprotiv, mislim da surađujemo u apsolutnoj simbiozi - rekao je.

A kako komentira situacije u kojima ga ostatak žirija čudno gleda zbog niskih ocjena?

- Volim način na koji me gledaju, ha ha ha - kaže Zagrepčanin.

Do sada smo u showu od njega vidjeli samo niske ocjene, pa nas je zanimalo hoće li ikad moći dati desetku nekom paru...

- Bio sam već nekoliko puta vrlo blizu ocjeni 10, dao sam tri puta ocjenu sedam u dvije emisije. Uvjeti? Ples bi me trebao emocionalno dirnuti s određenom dozom ispravne tehnike - kaže.

S obzirom na to da je i on vrhunski plesač, zanimalo nas je koga bi od zvijezda s estrade izabrao kao plesnu partnericu u ovakvom showu.

- Anu Rucner, bez razmišljanja - odgovara Ciboci.

U showu su mnogi primijetili Markove odjevne kombinacije i frizure, a on nam otkriva tko stoji iza njih.

- Za styling je zadužen Marko Grubnić, a za kosu i make-up Martina Novaković. Oboje su vrhunski profesionalci i moram priznati da mi je sve to vrlo novo, s obzirom na to da su moji stylinzi za suđenja u stilu Freda Astairea, no kreativnost Marka i Martine oduševljavaju me i uvijek sam spreman za nove pothvate - kaže.

Plesači koji se trenutno natječu u showu imali su mjesec dana priprema s mentorima prije početka natjecanja, a sad od plesa do plesa imaju tjedan dana za uvježbavanje koreografije.

- Plesne korake kao takve nije uopće teško naučiti, ni za koga. No tehnički i prezentacijski aspekt vrlo je teško dovesti na određenu razinu u tako kratkom vremenu. Sve kandidate podučavaju odlični mentori, koji imaju iskustva u koreografiranju, i vjerujem da svi uživaju u procesu svaki tjedan - tvrdi Marko.

S mentorima koji uče zvijezde Marko se zna od prije.

- Poznajem apsolutno sve mentore u showu još od kada su bili djeca, i svi su izrasli u odlične profesionalce i divne ljude. Nikog nisam osobno ocjenjivao jer sudim u 99,9 posto slučajeva izvan Hrvatske. No moja poznanstva i prijateljstva zasigurno neće utjecati na ocjene, kao što se i do sada moglo naslutiti - tvrdi nam Ciboci.

A koji su njemu draži plesovi - standardni ili latino?

- Svaki je ples poseban zbog svoje karakteristike, no nekako su mi draži latinsko-američki i 'smooth' plesovi zbog svoje ritmičnosti - otkriva nam.

Trenutno priprema doktorski rad na polju plesne psihologije u Londonu. Kako sve stiže?

- S obzirom na pandemiju omogućili su nam online rad, što je uvelike olakšalo proces, tako da putujem samo kad je nužno. Pisanje rada i istraživanje izuzetno me vesele i opuštaju - zaključuje.