Producent Ivan Maloča, šef Interfilma, može odahnuti. Najveći i najzahtjevniji posao njegova života, hit-serija “Crno-bijeli svijet” (CBS), uspješno je privedena kraju. Posljednja epizoda bit će i zadnja, to je tužna vijest za fanove kojih je jako puno. Snimanje je bilo stresno i kaže: “Svaki dan morao sam odlučivati tko ide na test za Covid, neki su dolazili s kašljem, drugi s temperaturom, pa i tu odlučuješ što napraviti”. Sjeća se rada na projektu, pa i toga da su neki glumci zbog stresa i napora plakali, a neki nisu željeli doći na snimanje jer su se bojali zaraze. Testiranje ljudi bila je posebna operacija. Svatko u posebnom autu, pa čekanje dva dana testa. Ali bilo je to i smijeha, zabavnih epizoda, kao kada je Maloča glumio partijskog druga u Mercedesu. Dogodovština je bilo puno i dodaje: “Ne ponovilo se”.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kakve su reakcije na novu sezonu “Crno-bijelog svijeta”?

Maloča: ‘Crno-bijeli svijet’ i u posljednjoj sezoni privlači puno pozornosti publike. Izrazito sam zadovoljan dojmovima i pozitivnim reakcijama. Javljaju se od onih koji su se pronašli u seriji i likovima, sjećaju se lokacija do onih kojima je serija jednostavno izvrsna. Imamo i mnogobrojnu mlađu publiku kojoj su osamdesete nepoznate, ali svejedno vjerno prate seriju i vole likove. Obožavatelji su htjeli dozvolu i da dođu na set, jednoj smo djevojčici to i odobrili jer nas je sve dirnula svojim pismom i crtežima. Gledatelji iskreno vole “Crno-bijeli svijet”. Ima i onih koji ga ne vole, ima i kritičara. Oni se mahom referiraju na “neistinitosti” u seriji. Međutim, i to je korektno. Mi znamo da CBS nije dokumentarna serija niti je takvom predstavljamo, a ovo nam pokazuje koliko zapravo svjesno ljudi prate seriju i radnju i to je uvijek dobro.

Javljaju li se stvarni akteri priča, koji su u seriji prikazani pod stvarnim imenima?

Maloča: Javio se gospodin koji je bio stvarni akter u ‘krađi’ iz Mimare koju smo uprizorili u devetoj epizodi. Detaljno je objasnio tijek ‘krađe’ i da nisu ‘ukrali’ vazu nego zdjelu. Prihvatio je moj argument da je ukradena vaza ipak postala urbana legenda i da nam više odgovara da u epizodi naši likovi Žac, panker Darije, Korana i Šarić iz muzeja iznesu vazu, nakon čega slijedi ‘razotkrivanje’ na Omladinskom radiju. Bilo je zabavno pratiti reakciju Seada Alića, koji je redatelja Igora Mirkovića optužio zbog ‘prekrajanja povijesti’ u epizodi o ‘Frigidnoj utičnici’, popularnoj, kratkotrajnoj emisiji Radija 101. Mislim da je gospodina Alića to povrijedilo. Volio bih da nije tako, nego da su zaista svi zadovoljni, ali CBS jednostavno nije dokumentarna serija. Da bismo bili posve autentični, potrebno je mnogo više epizoda, više novca, a mnogo manje autorske slobode na koju se serija oslanja kako bi bila gledateljima što zanimljivija, zabavnija i bolja. Igor Mirković, kao scenarist navedene epizode, već je odgovorio i potpuno sam suglasan s time da, kako je i sam rekao, namjerno nismo htjeli rekonstruirati stvarne likove, upravo zato da bismo istaknuli kako dokumentarizam nije naš cilj.

Kako gledate na to da se CBS doživljava kao “pisanje povijesti”? Alić se žali da je “doslovno izbrisan” i da je povijest prekrojena.

Maloča: Istraživanja za seriju traju godinu dana i mi se samo naslanjamo na određene događaje. Ne pokušavamo precrtati povijest nego je oživjeti, svi se sjećamo različitih detalja, duha vremena... Ali kada bismo ušli u Državni arhiv, vjerojatno bismo imali treće mišljenje. Vjerujem da je gledateljima jasno da kad gledaju seriju s glavnim junacima Kipom i Žungulom, ne očekuju edukativni činjenični materijal nego kvalitetnu, dramsku i zabavnu seriju. Kad smo počeli raditi CBS, rekao sam da ne želim suviše politike i ružnih događaja, imamo toga puno u stvarnom životu.

Kako ste doživjeli pogrešku HRT-a koji je u večeri premijere prve epizode nove sezone pustio staru emisiju?

Maloča: Vjerujem da nikome nije bila namjera nauditi seriji te da su time dobili neočekivanu reklamu.

“Crno-bijeli svijet” ima mnogo uspjeha po regiji?

Maloča: Tematika je i u regiji poznata, a i naše lokacije nisu samo u Hrvatskoj. CBS su otkupile nacionalne televizije Slovenije, BiH, Srbije, mislim da su i Makedonija i Crna Gora, a pregovara se s još nekima televizijama. Kažu da trebamo poticati izvoz pa se trudimo da se i naše serije gledaju u susjedstvu, a i šire.

Kako vi osobno, kao producent, vidite ovu sezonu?

Maloča: Snimanje tijekom pandemije ozbiljno je uzelo danak, osobito financijski. A serija takve produkcijske razine zahtijeva određene uvjete, dvjestotinjak glumaca, stotinjak lokacija, oko tisuću statista, sve to smješteno u prošlost koja ograničava i naše lokacije koje su povrh svega stradale i od potresa. Sa završetkom snimanja produkcija ne staje, rješavaju se autorska i ostala prava, osobito za glazbu koja se koristi u seriji, a ima oko 200 skladbi, potom različiti arhivski prilozi, računalni efekti, brisanje reklama, znakova, stupića antena, klima-uređaja i slično. Ovo je produkcijski bila najteža sezona i najteži projekt koji sam ikad radio. Svaki dan je bio lutrija hoće li se snimati, hoće li netko oboljeti od Covida, hoće li nam na glavu pasti polusrušeni dimnjak... Niti jedan dan snimanja nije prošao bez grča u želucu. Bilo je sve na rubu pucanja, i to svaki dan, i tako 100 dana snimanja.

Gdje je audiovizualna industrija i je li na početku oporavka od Covid krize?

Maloča: Ne znam dokad će Covid kriza trajati, kad će se ljudi procijepiti i kad ćemo se zaista moći posvetiti oporavku. Ako bude sve u redu i zaraženih više ne bude, vjerujem da ćemo se brzo oporaviti. Radilo se i tijekom pandemije, razvijali smo ideje, usredotočili smo se na razdoblje kad ćemo moći normalno snimati i raditi, pretpostavljam da je to kasno proljeće. Pripremamo pokretanje snimanja kako bismo se oporavili, ne samo da opstane firma nego da svi zaposleni u ovoj industriji ponovno mogu normalno raditi i od toga živjeti. Ministarstvo kulture pomagalo je i uvažavalo struku cijelo vrijeme pandemije.

Hoće li postpandemijsko doba izmijeniti proizvodnju i gledanje filmova i serija? Netflix je imao dramatičan rast...

Maloča: Trudimo se da ljudi budu adekvatno plaćeni za svoj rad te da naručitelji i svi ostali nađu razumijevanja koliko taj rad zapravo košta. To je bitka koja je trajala i prije. Glumci, redatelji i ostali profesionalci u filmskoj i TV industriji i inače puno privatnog života i puno sebe unose u svoj posao. Naše je radno vrijeme 12 sati. Naši tjedni nemaju vikende. Pitanje honorara je pitanje mogućnosti koje su sada takve kakve jesu. Bilo bi smiješno reći da je jedino naša grana gospodarstva stradala, stradali su mnogi i stradali su jako. Važno je da počnemo normalno raditi.

Je li ovo zaista zadnji “Crno-bijeli svijet”?

Maloča: Dvije godine su nam potrebne da napravimo jednu sezonu. Nakon toliko vremena i uložene energije teško je kad me pitaju Zar je stvarno ovo zadnja sezona. Izvorna ideja bila je napraviti tri ili pet sezona ako serija bude uspješna. Nažalost, ideja se neće ostvariti, ovo je zadnja sezona. Mogu reći da mi je zadnja epizoda (48.) koja će se emitirati danas najbolja. Na kraju ćemo na svoj način rasplesti sudbine svih aktera serije.