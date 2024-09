Najteži kandidati Života na vagi izgubili 13 kilograma: Tu imam podršku, vani nemam prijatelja

Završio je prvi ciklus u osmoj sezoni 'Života na vagi', a prvi put ove sezone vagale su se obje osobe u timu te se uzimao njihov zajednički rezultat.

Antonijin par na vaganju bio je Ivica. Najteži su kandidati ove sezone, pa imaju imunitet zbog zdrastvenih razloga. Antonija je u show stigla s 214,2 kilograma, a Ivica 244,3 kilograma.

Foto: RTL

Antonija je izgubila 5,8 kilograma, odnosno, 2,7% tjelesne mase, a Ivica 7,8 kilograma, što je 3,2% tjelesne mase. Zajedno imaju 13,6 kilograma, što je 3% tjelesne mase.

Foto: RTL

Antonija je rekla kako je zadovoljna te da su se uklopili u ekipu.

- Ovdje mi se posebno svidjela ekipa. Imamo punu podršku - rekla je.

Voditeljica Marijana Batinić ispitvala ju je o životu vani.

- Baš i nemam toliko prijatelja. U posljednjih nekoliko godina se to prorijedilo. Vjerojatno je na to utjecala debljina. Sporije se krećem, ne mogu ići na izlete. Sporije hodam. Vani me svi krivo gledaju, pogotovo u Splitu. Osjetila sam djelomično osuđivanje, a to sam vidjela prema tome što su se polako prestajali javljat - rekla je Antonija pa dodala:

- Moj život je izgledao tako da sam išla na posao, došla bih kući, soba, muzika i to je to.

Foto: RTL

Ivica je rekao kako se dobro snašao u showu te pričao kako mu je inače cijela obitelj neprestano pomagala u svakodnevnom životu. Rastužio se kad mu je voditeljica Marijana Batinić spomenula djecu, ali zna da upravo zbog njih ne smije odustati.

- Nemam pakleni plan za drugi tjedan, eventualno ostati ista ili možda čak puno bolja nego što sam sad bila - rekla je Antonija, a oboje su bili jako ugodno iznenađeni svojim rezultatima.

Foto: RTL